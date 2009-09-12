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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Майнц - Герта
Майнц - Герта: обзор матча 12 сентября 2009
Майнц
12.09.2009, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 5 тур
2 : 1
Завершен
Герта
80'
А. Иваншиц (П)
85'
А. Бансе
50'
М. Нику
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Майнц - Герта
Замена
Б. Свенссон
️️️️
Ф. Хеллер
ГОЛ! 2:1!
А. Бансе
Замена
А. Рамос
️️️️
А. Вихнярек
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Иваншиц
Желтая карточка
М. Штайн
Замена
В. Домовчийски
️️️️
Л. Пищек
Желтая карточка
Э. Сото
Замена
А. Гримальди
️️️️
А. Шюррле
Желтая карточка
Т. Хогланд
ГОЛ! 0:1!
М. Нику
Замена
Д. Богавац
️️️️
С. Баляк
16'
Желтая карточка
Н. Пейчинович
13'
Замена
М. Нику
️️️️
Ф. Кринге
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Майнц
28
Кристиан Веткло
ВР
24
Золт Лёв
ЛЗ
4
Николче Новески
ЦЗ
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
16
Флориан Хеллер
ПЗ
2
Тим Хогланд
ПЗ
23
Андреас Иваншиц
ЦП
20
Андре Шюррле
ЦП
19
Элкин Сото
ЦП
11
Срджан Баляк
ЦФ
30
Аристид Бансе
ЦФ
Главный тренер
Йорн Андерсен
Герта
33
Ярослав Дробны
ВР
5
Стив фон Берген
ЦЗ
20
Расмус Бенгтссон
ЦЗ
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
39
Неманья Пейчинович
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
20
Патрик Эберт
ЛП
6
Флориан Кринге
ЛП
16
Сисеро
ЦП
8
Пол Дардаи
ЦП
18
Артур Вихнярек
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Майнц
24
Пьер Кляйнхайдер
ВР
2
Бо Свенссон
ЦЗ
13
Милорад Пекович
ОП
27
Даниэль Гункель
ЦП
8
Ямир Хика
ЦП
32
Драган Богавац
ЦФ
39
Адриано Гримальди
ЦФ
Герта
30
Саша Бурхерт
ВР
4
Кака
ЦЗ
2
Марк Штайн
ПЗ
8
Максимилиан Нику
ЛП
20
Адриан Рамос
ЦФ
19
Валерий Домовчийски
РФ
3-2-3-2
28
Веткло
16
Хеллер
4
Новески
26
Бунгерт
24
Лёв
2
Хогланд
23
Иваншиц
20
Шюррле
19
Сото
30
Бансе
11
Баляк
3-2-4-1
33
Дробны
20
Бенгтссон
16
Янкер
39
Пейчинович
26
Пищек
5
фон Берген
20
Эберт
16
Сисеро
8
Дардаи
6
Кринге
18
Вихнярек
11
Баляк
32
Богавац
32
Богавац
11
Баляк
20
Шюррле
39
Гримальди
39
Гримальди
20
Шюррле
16
Хеллер
2
Свенссон
2
Свенссон
16
Хеллер
6
Кринге
8
Нику
8
Нику
6
Кринге
18
Вихнярек
20
Рамос
20
Рамос
18
Вихнярек
26
Пищек
19
Домовчийски
19
Домовчийски
26
Пищек
Остались в запасе
Майнц
Герта
27
Даниэль Гункель
ЦП
24
Пьер Кляйнхайдер
ВР
13
Милорад Пекович
ОП
8
Ямир Хика
ЦП
Главный тренер
Йорн Андерсен
30
Саша Бурхерт
ВР
4
Кака
ЦЗ
2
Марк Штайн
ПЗ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Остались в запасе
27
Даниэль Гункель
ЦП
24
Пьер Кляйнхайдер
ВР
13
Милорад Пекович
ОП
8
Ямир Хика
ЦП
Остались в запасе
30
Саша Бурхерт
ВР
4
Кака
ЦЗ
2
Марк Штайн
ПЗ
Главный тренер
Йорн Андерсен
Главный тренер
Люсьен Фавр
Статистика матча Майнц - Герта
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
- : -
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Хольштайн
0 : 0
16.10.2026
Герта
Информация о матче
Главный судья:
Флориан Майер
(Бургдорф)
Стадион:
Брюхвег
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