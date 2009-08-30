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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Герта - Вердер
Герта - Вердер: обзор матча 30 августа 2009
Герта
30.08.2009, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 4 тур
2 : 3
Завершен
Вердер
79'
Л. Пищек
90+1'
П. Эберт
58'
М. Озил
76'
Т. Боровски
85'
Налдо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Герта - Вердер
ГОЛ! 2:3!
П. Эберт
+1
ГОЛ! 1:3!
Налдо
Пас отдал
М. Озил
Замена
П. Нимайер
️️️️
М. Марин
ГОЛ! 1:2!
Л. Пищек
Пас отдал
Г. Качар
ГОЛ! 0:2!
Т. Боровски
Пас отдал
М. Озил
Замена
️️️️
Ф. Баргфреде
Замена
К. Фандер
️️️️
Т. Визе
ГОЛ! 0:1!
М. Озил
Желтая карточка
Ф. Баргфреде
Замена
Л. Пищек
️️️️
Сисеро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Герта
33
Ярослав Дробны
ВР
5
Стив фон Берген
ЛЗ
3
Арне Фридрих
ЦЗ
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
39
Неманья Пейчинович
ПЗ
16
Сисеро
ЛП
8
Максимилиан Нику
ЦП
20
Патрик Эберт
ЦП
20
Гойко Качар
ПП
18
Артур Вихнярек
ЦФ
8
Пол Дардаи
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Вердер
1
Тим Визе
ВР
27
Налдо
ЛЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
17
Себастьян Бениш
ЦЗ
8
Клеменс Фритц
ПЗ
6
Тим Боровски
ЛП
0
Торстен Фрингс
ЦП
22
Марко Марин
АП
10
Месут Озил
АП
14
Клаудио Писарро
ЦФ
44
Филипп Баргфреде
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
Герта
30
Саша Бурхерт
ВР
4
Кака
ЦЗ
2
Марк Штайн
ПЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
0
Леннарт Хартманн
ЦП
19
Валерий Домовчийски
РФ
Вердер
33
Кристиан Фандер
ВР
8
Петри Пасанен
ЛЗ
14
Аарон Хант
ЦП
18
Петер Нимайер
ПП
9
Марсело Морено
ЦФ
4-4-2
33
Дробны
5
фон Берген
3
Фридрих
16
Янкер
39
Пейчинович
16
Сисеро
8
Нику
20
Эберт
20
Качар
8
Дардаи
18
Вихнярек
4-2-2-2
1
Визе
8
Фритц
4
Мертезакер
17
Бениш
27
Налдо
0
Фрингс
6
Боровски
22
Марин
10
Озил
44
Баргфреде
14
Писарро
16
Сисеро
26
Пищек
26
Пищек
16
Сисеро
1
Визе
33
Фандер
33
Фандер
1
Визе
22
Марин
18
Нимайер
18
Нимайер
22
Марин
Остались в запасе
Герта
Вердер
30
Саша Бурхерт
ВР
4
Кака
ЦЗ
2
Марк Штайн
ПЗ
0
Леннарт Хартманн
ЦП
19
Валерий Домовчийски
РФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
8
Петри Пасанен
ЛЗ
14
Аарон Хант
ЦП
9
Марсело Морено
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
Остались в запасе
30
Саша Бурхерт
ВР
4
Кака
ЦЗ
2
Марк Штайн
ПЗ
0
Леннарт Хартманн
ЦП
19
Валерий Домовчийски
РФ
Остались в запасе
8
Петри Пасанен
ЛЗ
14
Аарон Хант
ЦП
9
Марсело Морено
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Главный тренер
Томас Шааф
Статистика матча Герта - Вердер
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
- : -
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Хольштайн
0 : 0
16.10.2026
Герта
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Информация о матче
Главный судья:
Торстен Кинхефер
(Герне)
Стадион:
Олимпиаштадион
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 17:25 (прямая)
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