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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Герта - Боруссия Д
Герта - Боруссия Д: обзор матча 27 марта 2010
Герта
27.03.2010, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 28 тур
0 : 0
Завершен
Боруссия Д
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Герта - Боруссия Д
Желтая карточка
Т. Хайнал
Замена
П. Дардаи
️️️️
Ф. Лустенбергер
Желтая карточка
Я. Блащиковски
Замена
Р. Бенгтссон
️️️️
Р. Хубник
Замена
С. Бендер
️️️️
С. Кель
Желтая карточка
С. Кель
Замена
Т. Хайнал
️️️️
М. Зидан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Герта
33
Ярослав Дробны
ВР
3
Леван Кобиашвили
ЛЗ
4
Роман Хубник
ЦЗ
3
Арне Фридрих
ЦЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
20
Гойко Качар
ЦП
16
Сисеро
ЦП
33
Теофанис Гекас
ЦФ
11
Раффаэл
ЦФ
20
Адриан Рамос
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
22
Патрик Овомойела
ПЗ
6
Кевин Гросскройц
ЛП
5
Себастьян Кель
ОП
8
Нури Шахин
ЦП
16
Якуб Блащиковски
ПП
10
Мохаммед Зидан
ЦФ
10
Лукас Барриос
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Герта
22
Тимо Окс
ВР
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
20
Расмус Бенгтссон
ЦЗ
2
Марк Штайн
ПЗ
8
Пол Дардаи
ЦП
18
Артур Вихнярек
ЦФ
19
Валерий Домовчийски
РФ
Боруссия Д
22
Марк Циглер
ВР
0
Деде
ЛЗ
2
Уве Хюнемайер
ЦЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
8
Маркус Фойлнер
ЦП
15
Тамаш Хайнал
ЦП
9
Димитар Рангелов
ЦФ
3-2-2-3
33
Дробны
4
Хубник
3
Фридрих
28
Лустенбергер
3
Кобиашвили
26
Пищек
20
Качар
16
Сисеро
20
Рамос
11
Раффаэл
33
Гекас
4-1-3-2
1
Вайденфеллер
22
Овомойела
28
Сантана
3
Суботич
29
Шмельцер
5
Кель
16
Блащиковски
8
Шахин
6
Гросскройц
10
Барриос
10
Зидан
4
Хубник
20
Бенгтссон
20
Бенгтссон
4
Хубник
28
Лустенбергер
8
Дардаи
8
Дардаи
28
Лустенбергер
5
Кель
5
Бендер
5
Бендер
5
Кель
10
Зидан
15
Хайнал
15
Хайнал
10
Зидан
Остались в запасе
Герта
Боруссия Д
22
Тимо Окс
ВР
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
2
Марк Штайн
ПЗ
18
Артур Вихнярек
ЦФ
19
Валерий Домовчийски
РФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
22
Марк Циглер
ВР
0
Деде
ЛЗ
2
Уве Хюнемайер
ЦЗ
8
Маркус Фойлнер
ЦП
9
Димитар Рангелов
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Остались в запасе
22
Тимо Окс
ВР
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
2
Марк Штайн
ПЗ
18
Артур Вихнярек
ЦФ
19
Валерий Домовчийски
РФ
Остались в запасе
22
Марк Циглер
ВР
0
Деде
ЛЗ
2
Уве Хюнемайер
ЦЗ
8
Маркус Фойлнер
ЦП
9
Димитар Рангелов
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Главный тренер
Нико Ковач
Статистика матча Герта - Боруссия Д
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
- : -
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Хольштайн
0 : 0
16.10.2026
Герта
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Главный судья:
Лутц Вагнер
(Крифтель)
Стадион:
Олимпиаштадион
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