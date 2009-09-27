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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Хоффенхайм - Герта
Хоффенхайм - Герта: обзор матча 27 сентября 2009
Хоффенхайм
27.09.2009, воскресенье, 19:30
Германия. Бундеслига, 7 тур
5 : 1
Завершен
Герта
2'
В. Ибишевич
4'
В. Ибишевич
23'
В. Ибишевич
60'
Ч. Обаси Огбуке
65'
К. Эдуардо (П)
45+1'
Раффаэл
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хоффенхайм - Герта
Замена
Ф. Сукулини
️️️️
К. Эдуардо
Замена
Майкосуэл
️️️️
В. Ибишевич
ГОЛ с пенальти! 5:1!
К. Эдуардо
ГОЛ! 4:1!
Ч. Обаси Огбуке
Желтая карточка
С. Салихович
Желтая карточка
М. Комппер
Замена
П. Нильссон
️️️️
Й. Шимунич
Замена
М. Штайн
️️️️
К. Янкер
+1
ГОЛ! 3:1!
Раффаэл
Желтая карточка
А. Бек
ГОЛ! 3:0!
В. Ибишевич
Пас отдал
А. Бек
ГОЛ! 2:0!
В. Ибишевич
ГОЛ! 1:0!
В. Ибишевич
Пас отдал
Д. Ба
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хоффенхайм
26
Тимо Хильдебранд
ВР
4
Кристиан Айхнер
ЛЗ
4
Йосип Шимунич
ЦЗ
5
Марвин Комппер
ЦЗ
32
Андреас Бек
ПЗ
14
Луис Густаво
ОП
22
Карлос Эдуардо
ЦП
23
Сеяд Салихович
ЦП
11
Ведад Ибишевич
ЛФ
19
Демба Ба
ЦФ
7
Чинеду Обаси Огбуке
РФ
Главный тренер
Ральф Рангник
Герта
22
Тимо Окс
ВР
39
Неманья Пейчинович
ЛЗ
20
Расмус Бенгтссон
ЦЗ
3
Арне Фридрих
ЦЗ
16
Кристоф Янкер
ПЗ
8
Максимилиан Нику
ЛП
8
Пол Дардаи
ЦП
0
Леннарт Хартманн
ЦП
26
Лукаш Пищек
ПП
11
Раффаэл
ЦФ
20
Адриан Рамос
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Хоффенхайм
34
Даниель Хаас
ВР
4
Пер Нильссон
ЦЗ
25
Исаак Ворса
ЦЗ
22
Юкка Райтала
ЦЗ
4
Франко Сукулини
ЦП
7
Борис Вукчевич
ЦФ
70
Майкосуэл
ЦФ
Герта
30
Саша Бурхерт
ВР
4
Кака
ЦЗ
2
Марк Штайн
ПЗ
0
Сезар
ЛП
20
Гойко Качар
ЦП
18
Артур Вихнярек
ЦФ
19
Валерий Домовчийски
РФ
4-1-2-3
26
Хильдебранд
4
Айхнер
4
Шимунич
5
Комппер
32
Бек
14
Густаво
22
Эдуардо
23
Салихович
11
Ибишевич
19
Ба
7
Обаси Огбуке
4-4-2
22
Окс
16
Янкер
20
Бенгтссон
3
Фридрих
39
Пейчинович
26
Пищек
8
Дардаи
0
Хартманн
8
Нику
20
Рамос
11
Раффаэл
4
Шимунич
4
Нильссон
4
Нильссон
4
Шимунич
22
Эдуардо
4
Сукулини
4
Сукулини
22
Эдуардо
11
Ибишевич
70
Майкосуэл
70
Майкосуэл
11
Ибишевич
16
Янкер
2
Штайн
2
Штайн
16
Янкер
Остались в запасе
Хоффенхайм
Герта
34
Даниель Хаас
ВР
25
Исаак Ворса
ЦЗ
22
Юкка Райтала
ЦЗ
7
Борис Вукчевич
ЦФ
Главный тренер
Ральф Рангник
30
Саша Бурхерт
ВР
4
Кака
ЦЗ
0
Сезар
ЛП
20
Гойко Качар
ЦП
18
Артур Вихнярек
ЦФ
19
Валерий Домовчийски
РФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Остались в запасе
34
Даниель Хаас
ВР
25
Исаак Ворса
ЦЗ
22
Юкка Райтала
ЦЗ
7
Борис Вукчевич
ЦФ
Остались в запасе
30
Саша Бурхерт
ВР
4
Кака
ЦЗ
0
Сезар
ЛП
20
Гойко Качар
ЦП
18
Артур Вихнярек
ЦФ
19
Валерий Домовчийски
РФ
Главный тренер
Ральф Рангник
Главный тренер
Люсьен Фавр
Статистика матча Хоффенхайм - Герта
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
- : -
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Хольштайн
0 : 0
16.10.2026
Герта
Информация о матче
Главный судья:
Петер Зиппель
(Мюнхен)
Стадион:
Карл-Бенц Штадион
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 19:25 (прямая)
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