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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вердер - Герта
Вердер - Герта: обзор матча 05 февраля 2010
Вердер
05.02.2010, пятница, 22:30
Германия. Бундеслига, 21 тур
2 : 1
Завершен
Герта
66'
М. Марин
81'
К. Писарро
68'
Т. Гекас
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вердер - Герта
Замена
М. Розенберг
️️️️
М. Озил
+1
Замена
В. Домовчийски
️️️️
Раффаэл
Замена
Т. Боровски
️️️️
М. Марин
ГОЛ! 2:1!
К. Писарро
Желтая карточка
Ф. Кринге
ГОЛ! 1:1!
Т. Гекас
Желтая карточка
К. Фритц
ГОЛ! 1:0!
М. Марин
Замена
У. Алмейда
️️️️
П. Нимайер
Желтая карточка
Л. Кобиашвили
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вердер
1
Тим Визе
ВР
8
Петри Пасанен
ЛЗ
27
Налдо
ЦЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
8
Клеменс Фритц
ПЗ
0
Торстен Фрингс
(К)
ОП
18
Петер Нимайер
ЦП
14
Аарон Хант
ЦП
22
Марко Марин
АП
10
Месут Озил
АП
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
Герта
33
Ярослав Дробны
ВР
3
Леван Кобиашвили
ЛЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
3
Арне Фридрих
(К)
ЦЗ
5
Стив фон Берген
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
11
Раффаэл
ЛП
16
Сисеро
ЦП
6
Флориан Кринге
ПП
20
Адриан Рамос
ЦФ
33
Теофанис Гекас
ЦФ
Главный тренер
Фридхельм Функель
Вердер
5
Аймен Абденнур
ЦЗ
4
Себастьян Предль
ЦЗ
17
Саид Хусейнович
ЦП
6
Тим Боровски
ЦП
9
Угу Алмейда
ЦФ
9
Маркус Розенберг
ЦФ
Герта
30
Саша Бурхерт
ВР
4
Роман Хубник
ЦЗ
20
Расмус Бенгтссон
ЦЗ
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
2
Марк Штайн
ПЗ
18
Артур Вихнярек
ЦФ
19
Валерий Домовчийски
РФ
4-1-2-2-1
1
Визе
8
Пасанен
27
Налдо
4
Мертезакер
8
Фритц
0
Фрингс
18
Нимайер
14
Хант
10
Озил
22
Марин
14
Писарро
3-2-3-2
33
Дробны
28
Лустенбергер
3
Фридрих
5
фон Берген
26
Пищек
3
Кобиашвили
6
Кринге
16
Сисеро
11
Раффаэл
33
Гекас
20
Рамос
22
Марин
6
Боровски
6
Боровски
22
Марин
18
Нимайер
9
Алмейда
9
Алмейда
18
Нимайер
10
Озил
9
Розенберг
9
Розенберг
10
Озил
11
Раффаэл
19
Домовчийски
19
Домовчийски
11
Раффаэл
Остались в запасе
Вердер
Герта
17
Саид Хусейнович
ЦП
5
Аймен Абденнур
ЦЗ
4
Себастьян Предль
ЦЗ
Главный тренер
Томас Шааф
30
Саша Бурхерт
ВР
4
Роман Хубник
ЦЗ
20
Расмус Бенгтссон
ЦЗ
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
2
Марк Штайн
ПЗ
18
Артур Вихнярек
ЦФ
Главный тренер
Фридхельм Функель
Остались в запасе
17
Саид Хусейнович
ЦП
5
Аймен Абденнур
ЦЗ
4
Себастьян Предль
ЦЗ
Остались в запасе
30
Саша Бурхерт
ВР
4
Роман Хубник
ЦЗ
20
Расмус Бенгтссон
ЦЗ
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
2
Марк Штайн
ПЗ
18
Артур Вихнярек
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
Главный тренер
Фридхельм Функель
Статистика матча Вердер - Герта
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
- : -
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Хольштайн
0 : 0
16.10.2026
Герта
Информация о матче
Главный судья:
Гюнтер Перль
(Мюнхен)
Стадион:
Везерстадион
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 22:55 (прямая)
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