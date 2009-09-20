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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Герта - Фрайбург
Герта - Фрайбург: обзор матча 20 сентября 2009
Герта
20.09.2009, воскресенье, 19:30
Германия. Бундеслига, 6 тур
0 : 4
Завершен
Фрайбург
5'
И. Банович
12'
С. Макиади
42'
М. Идриссу
67'
И. Банович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Герта - Фрайбург
Желтая карточка
Раффаэл
Замена
О. Барт
️️️️
П. Крмас
Замена
М. Муйджа
️️️️
Х. Бучер
Замена
Ш. Райзингер
️️️️
С. Макиади
ГОЛ! 0:4!
И. Банович
Замена
А. Рамос
️️️️
А. Вихнярек
Замена
Л. Пищек
️️️️
М. Нику
Замена
Сезар
️️️️
М. Штайн
ГОЛ! 0:3!
М. Идриссу
12'
ГОЛ! 0:2!
С. Макиади
ГОЛ! 0:1!
И. Банович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Герта
30
Саша Бурхерт
ВР
20
Расмус Бенгтссон
ЦЗ
3
Арне Фридрих
ЦЗ
39
Неманья Пейчинович
ЦЗ
2
Марк Штайн
ПЗ
20
Патрик Эберт
ЛП
8
Максимилиан Нику
ЛП
8
Пол Дардаи
ЦП
16
Сисеро
ЦП
18
Артур Вихнярек
ЦФ
11
Раффаэл
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Фрайбург
16
Симон Пуплен
ВР
11
Феликс Баcтианс
ЛЗ
11
Павел Крмас
ЦЗ
5
Хайко Бучер
ЦЗ
22
Ча Ду Ри
ПЗ
16
Седрик Макиади
ЦП
0
Ивица Банович
ЦП
23
Йоханнес Флум
ЦП
6
Ясин Абдессадки
ПП
0
Мохамаду Идриссу
ЦФ
13
Томми Бекманн
ЦФ
Главный тренер
Робин Дутт
Герта
23
Патрик Собцик
ВР
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
0
Сезар
ЛП
0
Леннарт Хартманн
ЦП
20
Адриан Рамос
ЦФ
19
Валерий Домовчийски
РФ
Фрайбург
1
Оливер Бауманн
ВР
4
Оливер Барт
ЦЗ
23
Менсур Муйджа
ПЗ
17
Алан Жуниор Олле-Олле
ЦП
23
Юлиан Шустер
ЦП
10
Андреас Глокнер
ЦФ
27
Штефан Райзингер
ЦФ
4-4-2
30
Бурхерт
20
Бенгтссон
3
Фридрих
39
Пейчинович
2
Штайн
8
Нику
8
Дардаи
16
Сисеро
20
Эберт
11
Раффаэл
18
Вихнярек
4-4-2
16
Пуплен
22
Ча Ду Ри
11
Крмас
5
Бучер
11
Баcтианс
6
Абдессадки
0
Банович
23
Флум
16
Макиади
13
Бекманн
0
Идриссу
8
Нику
26
Пищек
26
Пищек
8
Нику
2
Штайн
0
Сезар
0
Сезар
2
Штайн
18
Вихнярек
20
Рамос
20
Рамос
18
Вихнярек
11
Крмас
4
Барт
4
Барт
11
Крмас
5
Бучер
23
Муйджа
23
Муйджа
5
Бучер
16
Макиади
27
Райзингер
27
Райзингер
16
Макиади
Остались в запасе
Герта
Фрайбург
23
Патрик Собцик
ВР
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
0
Леннарт Хартманн
ЦП
19
Валерий Домовчийски
РФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
17
Алан Жуниор Олле-Олле
ЦП
10
Андреас Глокнер
ЦФ
1
Оливер Бауманн
ВР
23
Юлиан Шустер
ЦП
Главный тренер
Робин Дутт
Остались в запасе
23
Патрик Собцик
ВР
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
0
Леннарт Хартманн
ЦП
19
Валерий Домовчийски
РФ
Остались в запасе
17
Алан Жуниор Олле-Олле
ЦП
10
Андреас Глокнер
ЦФ
1
Оливер Бауманн
ВР
23
Юлиан Шустер
ЦП
Главный тренер
Люсьен Фавр
Главный тренер
Робин Дутт
Статистика матча Герта - Фрайбург
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
- : -
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Хольштайн
0 : 0
16.10.2026
Герта
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
- : -
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Дениз Айтекин
(Оберсбах)
Стадион:
Олимпиаштадион
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