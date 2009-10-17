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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Нюрнберг - Герта
Нюрнберг - Герта: обзор матча 17 октября 2009
Нюрнберг
17.10.2009, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 9 тур
3 : 0
Завершен
Герта
18'
Д. Жигакс
26'
А. Буньяку
60'
А. Буньяку
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нюрнберг - Герта
Желтая карточка
К. Айглер
Желтая карточка
А. Фридрих
Замена
И. Боаки
️️️️
А. Буньяку
Замена
Т. Бройх
️️️️
П. Клюге
Желтая карточка
М. Штайн
ГОЛ! 3:0!
А. Буньяку
Замена
М. Риссе
️️️️
М. Франтц
Замена
А. Рамос
️️️️
А. Рамос
Желтая карточка
П. Эберт
Замена
Сезар
️️️️
Г. Качар
Желтая карточка
П. Дардаи
ГОЛ! 2:0!
А. Буньяку
ГОЛ! 1:0!
Д. Жигакс
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нюрнберг
1
Рафаэль Шефер
ВР
22
Хавьер Пинола
ЛЗ
31
Андреас Вольф
ЦЗ
5
Доминик Марох
ЦЗ
16
Юрий Юдт
ПЗ
8
Майк Франтц
ЦП
24
Пеер Клюге
ЦП
0
Марек Минтал
АП
11
Даниэль Жигакс
ПП
8
Кристиан Айглер
ЦФ
10
Альберт Буньяку
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Эннинг
Герта
30
Саша Бурхерт
ВР
5
Стив фон Берген
ЦЗ
3
Арне Фридрих
ЦЗ
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
2
Марк Штайн
ПЗ
20
Патрик Эберт
ЛП
8
Пол Дардаи
ЦП
20
Гойко Качар
ЦП
16
Сисеро
ЦП
11
Раффаэл
ЦФ
18
Артур Вихнярек
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Нюрнберг
30
Александер Штефан
ВР
0
Паскаль Билер
ЛЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
22
Томас Бройх
ЦП
31
Марсель Риссе
ЦП
19
Исаак Боаки
ЦФ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Герта
23
Патрик Собцик
ВР
39
Неманья Пейчинович
ЦЗ
20
Расмус Бенгтссон
ЦЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
0
Сезар
ЛП
20
Адриан Рамос
ЦФ
19
Валерий Домовчийски
РФ
4-3-1-2
1
Шефер
22
Пинола
31
Вольф
5
Марох
16
Юдт
8
Франтц
24
Клюге
11
Жигакс
0
Минтал
10
Буньяку
8
Айглер
4-4-2
30
Бурхерт
2
Штайн
3
Фридрих
16
Янкер
5
фон Берген
8
Дардаи
20
Качар
16
Сисеро
20
Эберт
18
Вихнярек
11
Раффаэл
24
Клюге
22
Бройх
22
Бройх
24
Клюге
8
Франтц
31
Риссе
31
Риссе
8
Франтц
10
Буньяку
19
Боаки
19
Боаки
10
Буньяку
20
Качар
0
Сезар
0
Сезар
20
Качар
Рамос
20
Рамос
20
Рамос
Рамос
Остались в запасе
Нюрнберг
Герта
30
Александер Штефан
ВР
0
Паскаль Билер
ЛЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Эннинг
23
Патрик Собцик
ВР
39
Неманья Пейчинович
ЦЗ
20
Расмус Бенгтссон
ЦЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
19
Валерий Домовчийски
РФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Остались в запасе
30
Александер Штефан
ВР
0
Паскаль Билер
ЛЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Остались в запасе
23
Патрик Собцик
ВР
39
Неманья Пейчинович
ЦЗ
20
Расмус Бенгтссон
ЦЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
19
Валерий Домовчийски
РФ
Главный тренер
Михаэль Эннинг
Главный тренер
Люсьен Фавр
Статистика матча Нюрнберг - Герта
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
- : -
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
01.11.2026
Нюрнберг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Нюрнберг
0 : 1
24.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Энерги
1 : 1
16.10.2026
Нюрнберг
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
- : -
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Хольштайн
0 : 0
16.10.2026
Герта
Информация о матче
Главный судья:
Торстен Кинхефер
(Герне)
Стадион:
Макс-Морлок-Стадион
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