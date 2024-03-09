Amine Boutrah - статистика
#7 | Полузащитник
|Имя
|Amine Boutrah
|Команда
|Витесс
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Имя
|Amine Boutrah
|Команда
|Витесс
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Витесс
|29
|3
|2
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.05.2024
|1' -90'
|Витесс (Арнем)
|2:2
|Аякс (Амстердам)
|15'
|12.05.2024
|1' -90'
|Херенвен (Херенвен)
|1:3
|Витесс (Арнем)
|05.05.2024
|1' -75'
|Утрехт (Утрехт)
|1:0
|Витесс (Арнем)
|45'
|28.04.2024
|60' -90'
|Витесс (Арнем)
|3:2
|Фортуна (Ситтард)
|68'
|13.04.2024
|60' -90'
|ПСВ (Эйндховен)
|6:0
|Витесс (Арнем)
|07.04.2024
|70' -90'
|Витесс (Арнем)
|0:3
|НЕК (Неймеген)
|02.04.2024
|80' -90'
|Витесс (Арнем)
|1:4
|Спарта (Роттердам)
|30.03.2024
|1' -81'
|АЗ Алкмаар (Алкмаар)
|2:0
|Витесс (Арнем)
|16.03.2024
|1' -46'
|Витесс (Арнем)
|1:1
|Алмере Сити (Алмере)
|09.03.2024
|1' -46'
|РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
|3:1
|Витесс (Арнем)
|02.03.2024
|1' -90'
|Витесс (Арнем)
|1:2
|Твенте (Энсхеде)
|18.02.2024
|1' -82'
|Витесс (Арнем)
|1:1
|Волендам (Волендам)
|10.02.2024
|1' -90'
|Хераклес (Альмело)
|3:2
|Витесс (Арнем)
|27'
|04.02.2024
|1' -90'
|Витесс (Арнем)
|0:2
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|26.01.2024
|1' -90'
|Зволле (Зволле)
|1:0
|Витесс (Арнем)
|21.01.2024
|1' -90'
|Витесс (Арнем)
|1:2
|Фейеноорд (Роттердам)
|76'
|14.01.2024
|1' -90'
|Витесс (Арнем)
|0:0
|Утрехт (Утрехт)
|17.12.2023
|63' -90'
|Алмере Сити (Алмере)
|5:0
|Витесс (Арнем)
|10.12.2023
|67' -90'
|Витесс (Арнем)
|2:0
|Хераклес (Альмело)
|73'
|02.12.2023
|1' -66'
|Фортуна (Ситтард)
|3:1
|Витесс (Арнем)
|25.11.2023
|1' -90'
|Аякс (Амстердам)
|5:0
|Витесс (Арнем)
|11.11.2023
|1' -73'
|Витесс (Арнем)
|1:3
|Херенвен (Херенвен)
|04.11.2023
|46' -90'
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|5:1
|Витесс (Арнем)
|88'
|27.10.2023
|65' -90'
|Витесс (Арнем)
|1:1
|Зволле (Зволле)
|24.09.2023
|1' -27'
|Спарта (Роттердам)
|1:0
|Витесс (Арнем)
|16.09.2023
|1' -90'
|Витесс (Арнем)
|0:2
|РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
|72'
|03.09.2023
|46' -90'
|Витесс (Арнем)
|0:2
|АЗ Алкмаар (Алкмаар)
|19.08.2023
|1' -83'
|Витесс (Арнем)
|1:3
|ПСВ (Эйндховен)
|11.08.2023
|1' -90'
|Волендам (Волендам)
|1:2
|Витесс (Арнем)