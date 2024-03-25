Zhivko Atanasov - статистика
#3 | Защитник
|Имя
|Zhivko Atanasov
|Команда
|Черно Море
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Имя
|Zhivko Atanasov
|Команда
|Черно Море
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|08.06.2024
|46' - 90'
|Словения
|1:1
|Болгария
|Товарищеские матчи. Сборные
|04.06.2024
|1' - 90'
|Румыния
|0:0
|Болгария
|Товарищеские матчи. Сборные
|26.05.2024
|Был в запасе
|Черно Море
|2:1
|Крумовград
|Болгария. Первая лига, 5 тур
|23.05.2024
|1' - 90'
|ЦСКА
|0:1
|Черно Море
|Болгария. Первая лига, 4 тур