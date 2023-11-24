Сборная России вошла в топ-10 самых дорогих команд, не попавших на Евро-2024
Отбор Евро-2024. Белоруссия выиграла у Косово, победы Израиля и Румынии
Отбор Евро-2024. Защитник «Спартака» принес Сербии ничью в матче с Болгарией
Определились 16 участников финальной части Евро-2024
Из сборной Болгарии уволили сербского тренера
Отбор Евро-2024. Белоруссия выиграла у Косово, победы Израиля и Румынии
Определились 16 участников финальной части Евро-2024
Отбор Евро-2024. Победы Испании, Польши и Норвегии, Хорватия, Чехия и Армения неожиданно проиграли
Стали известны стартовые составы на матч Белоруссия – Румыния: 7 тур отобор ЧЕ
Белоруссия – Румыния: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 октября 2023
Сборная России вошла в топ-10 самых дорогих команд, не попавших на Евро-2024
Отбор Евро-2024. Защитник «Спартака» принес Сербии ничью в матче с Болгарией
Из сборной Болгарии уволили сербского тренера
Отбор Евро-2024. Швеция уничтожила Азербайджан (5:0), Сербия обыграла Черногорию (2:0) и другие результаты
Умер обладатель «Золотой бутсы»-1969 Петр Жеков