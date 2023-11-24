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Определились 16 участников финальной части Евро-2024
19 ноября 2023, 10:45
0
Из сборной Болгарии уволили сербского тренера
27 октября 2023, 09:26
0
Отбор Евро-2024. Белоруссия выиграла у Косово, победы Израиля и Румынии
22 ноября 2023, 00:45
0
Определились 16 участников финальной части Евро-2024
19 ноября 2023, 10:45
0
Отбор Евро-2024. Победы Испании, Польши и Норвегии, Хорватия, Чехия и Армения неожиданно проиграли
12 октября 2023, 23:50
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Стали известны стартовые составы на матч Белоруссия – Румыния: 7 тур отобор ЧЕ
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0
Белоруссия – Румыния: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 октября 2023
12 октября 2023, 20:26
0
Сборная России вошла в топ-10 самых дорогих команд, не попавших на Евро-2024
24 ноября 2023, 07:58
5
Отбор Евро-2024. Защитник «Спартака» принес Сербии ничью в матче с Болгарией
19 ноября 2023, 18:56
1
Из сборной Болгарии уволили сербского тренера
27 октября 2023, 09:26
0
Отбор Евро-2024. Швеция уничтожила Азербайджан (5:0), Сербия обыграла Черногорию (2:0) и другие результаты
27 марта 2023, 23:48
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Румыния - Болгария - 04 июня 2024

Румыния
04.06.2024, вторник, 13:00
Товарищеские матчи. Сборные,
- : -
Не начался
Болгария
Матч
Личные встречи
Комментарии
Статистика матча Румыния - Болгария
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Товарищеские матчи. Сборные
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Товарищеские матчи. Сборные,
Гондурас
- : -
18.01.2024
Исландия
Товарищеские матчи. Сборные,
Кувейт
- : -
19.01.2024
Уганда
Товарищеские матчи. Сборные,
США
- : -
20.01.2024
Словения
Товарищеские матчи. Сборные,
Коста-Рика
- : -
03.02.2024
Сальвадор
Товарищеские матчи. Сборные,
Сан-Марино
- : -
20.03.2024
Товарищеские матчи. Сборные,
Гондурас
- : -
18.01.2024
Исландия
Товарищеские матчи. Сборные,
Кувейт
- : -
19.01.2024
Уганда
Товарищеские матчи. Сборные,
США
- : -
20.01.2024
Словения
Товарищеские матчи. Сборные,
Коста-Рика
- : -
03.02.2024
Сальвадор
Товарищеские матчи. Сборные,
Сан-Марино
- : -
20.03.2024
Россия
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