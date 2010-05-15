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Адефеми Олубайо
Статистика
Адефеми Олубайо - статистика
Завершил карьеру
13 августа 1985 (41)
#13 | Защитник
187 см | 83 кг
Нигерия
Статистика
Статистика по турнирам
Франция. Лига 1 2009/2010
Олимпиада 2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Булонь
13
1
0
2
1
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 38 тур
Булонь
1 : 0
15.05.2010
Ренн
1' - 90'
Франция. Лига 1, 37 тур
Гренобль
2 : 0
08.05.2010
Булонь
1' - 90'
Франция. Лига 1, 24 тур
Лилль
3 : 1
13.02.2010
Булонь
1' - 81'
28'
Франция. Лига 1, 23 тур
Булонь
0 : 2
06.02.2010
Монпелье
Был в запасе
Франция. Лига 1, 22 тур
Бордо
0 : 0
30.01.2010
Булонь
43' - 90'
80'
Франция. Лига 1, 21 тур
Булонь
0 : 2
20.01.2010
Валансьен
Был в запасе
Франция. Лига 1, 20 тур
Осер
0 : 0
16.01.2010
Булонь
1' - 90'
24'
Франция. Лига 1, 18 тур
Булонь
0 : 0
13.01.2010
Сошо
1' - 90'
Франция. Лига 1, 17 тур
Марсель
2 : 0
12.12.2009
Булонь
1' - 88'
61'
88'
Франция. Лига 1, 16 тур
Булонь
2 : 1
06.12.2009
Ланс
1' - 90'
Франция. Лига 1, 14 тур
Булонь
2 : 5
02.12.2009
ПСЖ
Был в запасе
Франция. Лига 1, 15 тур
Тулуза
1 : 0
28.11.2009
Булонь
Был в запасе
Франция. Лига 1, 9 тур
Ле Ман
1 : 1
17.10.2009
Булонь
Был в запасе
Франция. Лига 1, 8 тур
Булонь
2 : 3
04.10.2009
Лилль
Был в запасе
Франция. Лига 1, 7 тур
Монпелье
1 : 0
26.09.2009
Булонь
1' - 90'
Франция. Лига 1, 6 тур
Булонь
0 : 2
19.09.2009
Бордо
1' - 90'
Франция. Лига 1, 5 тур
Валансьен
1 : 1
12.09.2009
Булонь
1' - 90'
Франция. Лига 1, 4 тур
Булонь
0 : 0
29.08.2009
Осер
1' - 83'
Франция. Лига 1, 3 тур
Сент-Этьен
0 : 1
22.08.2009
Булонь
65' - 90'
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