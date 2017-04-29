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Маруан Феллайни
Главные новости
Смерть экс-тренера сборной России, непристойное поведение Уокера, новое видео Дзюбы и другие новости
01:20
«Бавария» побила рекорд Лиги чемпионов
01:08
Фото
Фанат напрыгнул на Месси после матча «Бавария» – «ПСЖ»
1
00:58
Лига чемпионов. «Милан» удержал ничью с «Тоттенхэмом» (0:0) и впервые с сезона-2011/12 вышел в 1/4 финала
00:53
Текст
В 2011-м шейхи обещали, что «ПСЖ» возьмет ЛЧ. Дальше были сплошные разочарования
2
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Все новости
00:44
Лига чемпионов. «Бавария» вновь победила «ПСЖ» (2:0) и вышла в 1/4 финала
10
00:37
Фото
«Удинезе» подписал игрока, которого зимой просматривал «Урал»
1
00:28
Только одна команда сезона Лиги чемпионов ни разу не пропустила в первом тайме
00:22
«Бавария» вышла вперед в матче с «ПСЖ». Чупо-Мотинг забил бывшему клубу
1
00:16
Силкин: «Динамо» по силам вклиниться в борьбу за чемпионство»
2
00:09
«Бавария» проводит юбилейный матч в еврокубках
00:00
Агент: «Малком создает на поле рок-н-ролл. Он проводит лучший сезон за «Зенит»
8 марта
23:53
Экс-форвард «Спартака» Нимели сравнил Игнатова с Зиданом
1
23:46
Мор назвал единственного выгодоприобретателя от ошибки Мешкова в матче «Спартак» – «Урал»
1
23:31
Клуб Оздоева повторил рекорд 63-летней давности
23:20
Определен лидер РПЛ по количеству ударов без голов
23:14
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«Наш мясник отрезает руку Катара». Фанаты «Баварии» – на матче против «ПСЖ»
1
23:05
Стало известно, какую зарплату «Реал» предложил Асенсио по новому контракту. Им интересуется «Барса»
22:56
Канчельскис рекомендовал Пиняеву «бежать в Европу»
22:55
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Только два игрока забили за «Зенит» с замены больше, чем Ерохин
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Начало матча «Тоттенхэм» – «Милан» отложено
22:29
Ещенко: «Матчи с Ираном и Ираком необходимы всему российскому футболу»
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22:22
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Определен лучший вратарь сезона топ-5 лиг Европы по сухим матчам
22:16
Футболистка сборной России рассказала, что у нее во время выступления в США «поехала крыша»
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22:07
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Определен самый быстрый игрок сезона Лиги чемпионов
21:57
В «Баварии» объяснили, почему не купили Холанда у «Боруссии» за 60 миллионов
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21:51
«Просто уснул дальше». Карасев рассказал, как воспринял землетрясение в Турции
21:43
«Бавария» – «ПСЖ»: стартовые составы на 1/8 финала Лиги чемпионов
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Маруан Феллайни - статьи
#25 | Полузащитник
Имя
Маруан
Фамилия
Феллайни
Состав
Основной
Гражданство
Позиция
Полузащитник
Дата рождения
22 ноября 1987 (35 лет)
Рост
194
Вес
87
Стоимость:
€ 15,00
млн
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29.04.2017 21:00
«Локомотив» проиграл второй матч подряд. Неймар может перейти в «МЮ». Дайджест событий дня
Феллаини получил три матча дисквалификации. Шнуров сравнил «Зенит-Арену» со «Звездой смерти». Пирес уверен, что «Арсенал» купит Мбаппе. «Бомбардир» собрал главные новости дня в одном материале.
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27.04.2017 23:50
Очередное хамство Маруана Феллаини
Маруан Феллаини снова вышел из себя. Теперь полузащитник «Манчестер Юнайтед» боднул Серхио Агуэро. Показываем эту и другие проделки высоченного бельгийца.
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27.03.2017 20:45
Куртуа недоумевает, зачем Бельгии играть с Россией. Месси блокирует переход Альбы в «МЮ». Дайджест событий дня
«Реал» готов включить Хамеса в сделку по Азару. Быстров покинет «Краснодар» по окончании сезона. Сборная России опробовала газон стадиона «Фишт». «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
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13.01.2017 12:00
Открытие дня. Почему Феллаини круче Иньесты
Феллаини критикуют регулярно, но «МЮ» не спешит избавляться от полузащитника и уже продлил с ним контракт на год. «Бомбардир» показывает, в чем бельгиец неожиданно сумел превзойти гениального испанца.
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23.12.2016 18:35
Хуммельс, Рэмзи, Смолов и еще десяток причин, почему не нужно краситься в блондина
Матс Хуммельс неожиданно вступил в секту футбольных блондинов. Даже если он сделал это не по своей воле, «Бомбардир» на примерах других игроков объясняет, почему нельзя спорить на свою прическу.
17
11.12.2016 09:55
Как Фергюсон вытащил бы «МЮ» из кризиса, будь он на месте Моуринью
Алекс Фергюсон и «МЮ» расстались три года назад, но клуб до сих пор не может оправиться от его ухода. Данил Замалетдинов предполагает, как Фергюсон вывел бы нынешний «МЮ» из кризиса. Для начала убрал бы из состава любимчика Моуринью – Погба.
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24.09.2016 09:00
Вне Поля зрения. Что мешает Погба стать лидером «Манчестер Юнайтед»
Команда Жозе Моуринью буксует на старте сезона, а самый дорогой игрок в истории выглядит слабее, чем от него ожидали. Марк Бессонов разбирается, что мешает Полю Погба стать одним из лидером «Манчестер Юнайтед» и станет ли он им вообще.
8
24.06.2016 13:00
Парфюмер Лев, кальянщик Алибеч и еще три профессии для героев Евро-2016
Евро-2016 – не просто футбольный праздник, но и шанс заявить о себе в других профессиях. «Бомбардир» нашел для героев чемпионата Европы во Франции новые места работы.
2
22.02.2016 10:00
«Джеррард уснул на своей драной заднице» и другие клевые фанатские песни
В матче с «Мидтьюландом» фанаты «Манчестер Юнайтед», не особо отличившись креативом, в песнях называли себя чертовым дерьмом. «Бомбардир» предлагает послушать (или спеть) действительно интересные фанатские чанты.
4
16.12.2015 13:20
Почему на «Олд Траффорд» ненавидят ван Гаала?
Футбол в исполнении «Манчестер Юнайтед» не очень нравился поклонникам команды и раньше. После вылета из Лиги чемпионов Луи ван Гаала откровенно ненавидят. «Бомбардир» разбирается в причинах такого отношения болельщиков к голландцу.
14
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