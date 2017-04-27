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    Очередное хамство Маруана Феллаини


    4
    Голосов: 4
    27.04.2017 23:50
    Маруан Феллаини снова вышел из себя. Теперь полузащитник «Манчестер Юнайтед» боднул Серхио Агуэро. Показываем эту и другие проделки высоченного бельгийца.

    Манчестерское дерби снова получилось богатым на события. Клаудио Браво получил травму на ровном месте, а Феллаини боднул Серхио Агуэро.

    Вот так проделки Феллаини выглядели в матче «МЮ» и «Лестера».

    Луи ван Гаал после матча церемониться не стал. Он просто взял журналиста за волосы и спросил: «Разве это не пенальти? Каждый, кого так дернут за волосы, будет как-то реагировать. Может, в случае секс-мазохизма это разрешено, но ни в каких других случаях».

    Ну а то, что у Феллайни это не впервой – вы и так прекрасно знаете. Ответный матч Лиги Европы между «МЮ» и «Ливерпулем» ознаменовался не только красивой борьбой и голами, но и странным поступком Феллаини. Когда даже до борьбы за мяч было еще далеко, бельгиец зачем-то двинул в лицо Ловрену, за что получил желтую карточку.

    В первой игре этих соперников все было еще хуже. «Ливерпуль» уверенно обыгрывал своего соперника со счетом 2:0, а матч катился к своему завершению, когда Феллаини психанул. Бельгиец сначала убрал руку Джана, а затем ткнул локтем немцу в лицо. Эпизод от взора главного арбитра встречи ускользнул, но полузащитнику все равно грозила трехматчевая дисквалификация на игры еврокубков. Наказания удалось избежать.

    Ранее за Феллаини подобное хамство в адрес соперников тоже замечалось. Причем происходило это в исключительно важных матчах. В манчестерском дерби Маруан зачем-то плюнул в лежащего на газоне аргентинца Серхио Агуэро. И судья, кстати, тот эпизод тоже проглядел.

    Бельгийский полузащитник ходит по ногам своих оппонентов, размахивает руками во все стороны, толкает соперников исподтишка. Но если в «Эвертоне» Маруан при этом хотя бы забивал и был одним из лидеров команды, то в «Манчестере» стать по-настоящему своим ему пока не удается. Пока он больше подводит команду, чем приносит ей пользу. И запоминается, в основном, грязными приемами.

    Неудивительно, что даже в футбольном симуляторе Феллаини может совершить такой фол, какой и в реальной жизни исполнить мало кому под силу.

    В ноябре 2015-го Феллаини был лишен водительских прав за то, что дважды за шесть минут превысил скорость. Через несколько месяцев Маруан едва не вступил в драку в ночном клубе, где к нему начали приставать трое неизвестных. Такой вот неоднозначный футболист выступает за «МЮ», пытавшись заиграть и под руководством Луи ван Гаала. На него философия голландца, видимо, действовала не очень хорошо. За редким исключением.

    Современный «Манчестер Юнайтед» — в одной фотографии

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: DailyMail
    Рейтинг: 4 Голосов: 4
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +110

      Baich 5 мая 2017, 23:57

      он не нужен Мю!Сразу было видно ему по на команду!Это пи......с!

      0
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      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 29 апреля 2017, 22:23

      Да с головой не дружит.

      0
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      Рейтинг: +214

      Yurini 28 апреля 2017, 21:17

      Так там мелкие же кунг-фу покажут Феллайни) а так впринципе это АПЛ Детка! Надо брать око за око а не как агуэро тупо склался как мясо - конкретно этот эпизод!

      0
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      Рейтинг: +590

      mihail1980 28 апреля 2017, 19:37

      в китай его надо отправить-пусть там над мелкими поиздивается

      0
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      Рейтинг: +1883

      Nevsky_RU 28 апреля 2017, 14:03

      Он конечно гандон еще тот, но конкретно в этом случае пидрилка из сити мог бы и не падать, сук как баба....

      -1
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      Рейтинг: +2141

      diadushka 28 апреля 2017, 13:07

      фелаини и косту в атлетико отправить, и будет там сборная футбольных ублюдков во главе с таким же тренером

      1
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 28 апреля 2017, 10:31

      По Феллу или обоим желтые давать надо было или уже никому ничего не давать.
      А так кособоко получилось, толкаться лбами шли вместе, только Агуэро включил балерину, а Фелл нет.

      0
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      Рейтинг: +22

      Igreks > FanatSerj 28 апреля 2017, 14:07

      Просто Фелл мужик, а Кун сами знаете....)

      0
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      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 > FanatSerj 29 апреля 2017, 22:19

      Ты их антропометрию сравни...

      0
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      Рейтинг: +568

      Lexa_Lexa 28 апреля 2017, 08:44

      Крысенок, из подтишка лупит, а потом так удивляется.

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      Рейтинг: +150

      MadPampers 28 апреля 2017, 00:45

      "Такой вот неоднозначный футболист выступает за «МЮ», пытаясь заиграть под руководством Луи ван Гаала."

      Под руководством кого, прошу прощения? О_о

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      Рейтинг: +150

      MadPampers > MadPampers 28 апреля 2017, 21:03

      Редакция, вы бы хоть плюс поставили за то, что делаю вашу работу

      0
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 28 апреля 2017, 00:35

      К бомжам в пару к Гарсии, и ни кто не накажет там )))

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