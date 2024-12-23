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    • Луис Энрике отреагировал на два отбитых пенальти Сафонова за «ПСЖ»

    Луис Энрике отреагировал на два отбитых пенальти Сафонова за «ПСЖ»

    Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике дал комментарий после матча с «Лансом» в Кубке Франции.

    Команды сыграли вничью в основное время со счетом 1:1, в серии пенальти парижане победили (4:3) благодаря двум сейвам российского голкипера Матвея Сафонова.

    «Такую ситуацию можно было предвидеть. Когда играешь 90 минут на выезде против соперника такого уровня, нужно быть готовым к этому. И мы были готовы. Сафонов – специалист по пенальти, он снова это продемонстрировал.

    Мы очень довольны результатом, поскольку победа добыта в муках. Мы возлагаем большие надежды на 2025 год», – сказал Энрике.

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    Источник: L’Équipe

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    Комментарии (1)
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    Назарян
    1734937977
    Мотя Крассава ! так держать
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