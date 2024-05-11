Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Россия - Намибия РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Торбен Рейн - статистика

Завершил карьеру
12 января 2003 (23), Берлин
#8 | Полузащитник
173 см
Германия
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Аустрия Л
19
0
0
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Аустрия Л
1 : 0
11.05.2024
Блау-Вайс
80' - 90'
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Аустрия Л
2 : 0
03.05.2024
Аустрия
40' - 90'
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Тироль
0 : 0
27.04.2024
Аустрия Л
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 22 тур
Аустрия Л
2 : 0
10.03.2024
Блау-Вайс
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 20 тур
Зальцбург
7 : 0
24.02.2024
Аустрия Л
1' - 46'
Австрия. Бундеслига, 17 тур
Аустрия Л
1 : 3
09.12.2023
ЛАСК
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 16 тур
Альтах
3 : 0
05.12.2023
Аустрия Л
1' - 90'
43'
Австрия. Бундеслига, 15 тур
Штурм
2 : 0
25.11.2023
Аустрия Л
1' - 63'
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия Л
1 : 3
11.11.2023
Вольфсберг
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
04.11.2023
Аустрия Л
1' - 90'
90'
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Аустрия Л
0 : 4
29.10.2023
Хартберг
46' - 90'
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Блау-Вайс
0 : 0
21.10.2023
Аустрия Л
81' - 90'
90'
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Аустрия Л
0 : 5
07.10.2023
Рапид
1' - 90'
45'
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Аустрия Л
0 : 4
30.09.2023
Зальцбург
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Аустрия К
1 : 0
23.09.2023
Аустрия Л
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Аустрия Л
2 : 3
17.09.2023
Тироль
46' - 90'
Австрия. Бундеслига, 6 тур
ЛАСК
2 : 0
03.09.2023
Аустрия Л
1' - 61'
Австрия. Бундеслига, 5 тур
Аустрия Л
0 : 3
26.08.2023
Альтах
1' - 73'
Австрия. Бундеслига, 4 тур
Аустрия Л
0 : 1
19.08.2023
Штурм
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 3 тур
Вольфсберг
1 : 1
12.08.2023
Аустрия Л
46' - 90'
Австрия. Бундеслига, 2 тур
Аустрия Л
0 : 2
06.08.2023
Аустрия
71' - 90'
Главные новости
ФотоМесси посмотрел первый матч «Эльденсе» после покупки клуба
16:00
Обляков определил лучшего футболиста сборной России
15:30
1
Канчельскис назвал главную проблему сборной России
15:03
3
Известный болельщик «Спартака» хочет прощальный матч Дзюбы на «Лукойл Арене»
14:37
10
ВидеоТренер Финляндии оконфузился с шуткой про Роналду: «Теперь я выгляжу по-идиотски!»
14:28
Назван капитан сборной России на матч с Намибией
13:19
2
Судья Данченков – о Широкове: «Горбатого могила исправит»
12:52
4
Российского футболиста ударили ножом в Бишкеке
12:39
17
Санчо не хотел переходить в «Краснодар» и в итоге остался без клуба
11:50
1
Роналду лайкнул видео с цитатой «никто в сборной Португалии не дотягивает до лодыжки Криштиану»
11:28
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+