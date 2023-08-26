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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Аустрия Л - Альтах
Аустрия Л - Альтах: обзор матча 26 августа 2023
Аустрия Л
26.08.2023, суббота, 20:30
Австрия. Бундеслига, 5 тур
0 : 3
Завершен
Альтах
2'
Д. Ширль (АГ)
26'
К. Гебауэр
56'
П. Коллер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аустрия Л - Альтах
88'
Замена
️️️️
К. Гебауэр
80'
Замена
Н. Бишоф
️️️️
Г. Сантос
Замена
А. Шмид
️️️️
Т. Рейн
73'
72'
Замена
A. Abdijanović
️️️️
М. Бере
Желтая карточка
М. Мак
67'
Замена
B. Bobzien
️️️️
Я. Диаби
63'
Замена
B. Moltenis
️️️️
Ф. Гмайнер
63'
56'
ГОЛ! 0:3!
П. Коллер
Пас отдал
Ф. Штраус
46'
Замена
Ф. Штраус
️️️️
C. Reiner
37'
Желтая карточка
А. Нухиу
Желтая карточка
С. Сурданович
37'
35'
Желтая карточка
М. Бере
Замена
Л. Фридрикас
️️️️
L. Mätzler
35'
26'
ГОЛ! 0:2!
К. Гебауэр
Желтая карточка
Д. Груйчич
24'
2'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Д. Ширль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аустрия Л
27
Доменик Ширль
ВР
22
Байла Диалло
ЛЗ
31
Маттиас Мак
ЦЗ
29
Дарио Груйчич
ЦЗ
31
Leo Mätzler
ЦЗ
7
Фабиан Гмайнер
ПЗ
28
Андерсон
ПЗ
33
Даниэль Тифенбах
ЦП
8
Торбен Рейн
ЦП
77
Ядали Диаби
АП
86
Стефано Сурданович
ПВ
Главный тренер
Маркус Мадер
Альтах
1
Dejan Stojanović
ВР
47
Леонардо Лукачевич
ЛЗ
5
Лукас Гугганиг
ЦЗ
17
Лукас Ягер
ЦЗ
8
Мике-Штефен Бере
ЦП
8
Лукас Фадингер
АП
27
Кристиан Гебауэр
ПВ
23
Густаво Сантос
ЦФ
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
30
Пауль Коллер
ЦФ
6
Constantin Reiner
ЦФ
Аустрия Л
22
Аммар Хелак
ВР
4
Тобиас Бергер
ЛЗ
18
Антони Шмид
ЦФ
4
Boris Moltenis
ЦФ
20
Ben Bobzien
ЦФ
27
Namory Cisse
ЦФ
30
Лукас Фридрикас
ЦФ
Альтах
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
37
Носа Эдокполор
ЛЗ
18
Ян Звишенбрюггер
ЦЗ
4
Феликс Штраус
ОП
22
Amir Abdijanović
ЦФ
27
Ноа Бишоф
ЦФ
27
Ян Юрчек
ЦФ
3-2-2-2
27
Ширль
31
Мак
29
Груйчич
31
22
Диалло
28
Андерсон
33
Тифенбах
8
Рейн
77
Диаби
86
Сурданович
3-1-2-4
1
5
Гугганиг
17
Ягер
47
Лукачевич
8
Бере
27
Гебауэр
8
Фадингер
6
30
Коллер
9
Нухиу
23
Сантос
8
Рейн
18
Шмид
18
Шмид
8
Рейн
7
Гмайнер
4
4
7
Гмайнер
77
Диаби
20
20
77
Диаби
31
30
Фридрикас
30
Фридрикас
31
6
4
Штраус
4
Штраус
6
8
Бере
22
22
8
Бере
23
Сантос
27
Бишоф
27
Бишоф
23
Сантос
Остались в запасе
Аустрия Л
Альтах
22
Аммар Хелак
ВР
4
Тобиас Бергер
ЛЗ
27
Namory Cisse
ЦФ
Главный тренер
Маркус Мадер
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
37
Носа Эдокполор
ЛЗ
18
Ян Звишенбрюггер
ЦЗ
27
Ян Юрчек
ЦФ
Остались в запасе
22
Аммар Хелак
ВР
4
Тобиас Бергер
ЛЗ
27
Namory Cisse
ЦФ
Остались в запасе
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
37
Носа Эдокполор
ЛЗ
18
Ян Звишенбрюггер
ЦЗ
27
Ян Юрчек
ЦФ
Главный тренер
Маркус Мадер
Статистика матча Аустрия Л - Альтах
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия Л
- : -
28.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Тироль
0 : 1
21.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Аустрия Л
2 : 1
07.11.2026
Грацер
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Рапид
5 : 1
24.10.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Аустрия Л
0 : 4
17.10.2026
ЛАСК
Альтах
Австрия. Бундеслига, 15 тур
Альтах
- : -
04.12.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Грацер
2 : 3
27.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
1 : 0
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Хартберг
3 : 0
08.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Альтах
1 : 1
31.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
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8
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2020.05.30 08:42
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2017.01.25 02:13
8
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4 мая
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