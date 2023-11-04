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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Аустрия - Аустрия Л
Аустрия - Аустрия Л: обзор матча 04 ноября 2023
Аустрия
04.11.2023, суббота, 19:00
Австрия. Бундеслига, 13 тур
1 : 0
Завершен
Аустрия Л
89'
А. Шмидт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аустрия - Аустрия Л
Замена
Д. Холланд
️️️️
М. Поцман
90'
+4
90'
+3
Желтая карточка
Т. Рейн
ГОЛ! 1:0!
А. Шмидт
Пас отдал
А. Юкич
89'
Желтая карточка
Й. Хандль
86'
80'
Желтая карточка
B. Bobzien
79'
Замена
А. Шмид
️️️️
Н. Фредериксен
Замена
А. Шмидт
️️️️
А. Грубер
77'
71'
Замена
B. Bobzien
️️️️
Д. Шмид
63'
Замена
Ф. Гмайнер
️️️️
Андерсон
Замена
М. Браунедер
️️️️
М. Фишер
58'
Замена
М. Польстер
️️️️
Х. Генуш
58'
Замена
Р. Вучич
️️️️
Ф. Аслани
58'
51'
Желтая карточка
L. Mätzler
Желтая карточка
А. Юкич
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аустрия
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
21
Хаким Генуш
ЛЗ
46
Йоханнес Хандль
ЦЗ
4
Марвин Мартинс
ЦЗ
3
Лукас Гальвао
ЦП
26
Райнхольд Ранфтль
ЦП
77
Александар Юкич
АП
30
Манфред Фишер
(К)
АП
19
Марвин Поцман
ЦФ
9
Андреас Грубер
ЦФ
11
Фисник Аслани
ЦФ
Главный тренер
Манфред Шмид
Аустрия Л
27
Доменик Ширль
(К)
ВР
22
Байла Диалло
ЛЗ
31
Leo Mätzler
ЦЗ
29
Дарио Груйчич
ЦЗ
28
Андерсон
ПЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
8
Торбен Рейн
ЦП
33
Даниэль Тифенбах
ЦП
86
Стефано Сурданович
ПВ
4
Boris Moltenis
ЦФ
8
Николай Фредериксен
ЦФ
Главный тренер
Маркус Мадер
Аустрия
99
Мирко Кос
ВР
40
Маттео Мейсль
ЦЗ
43
Мануэль Польстер
ЛВ
8
Джеймс Холланд
ОП
23
Маттиас Браунедер
ЦП
7
Ромео Вучич
ЦФ
13
Александер Шмидт
ЦФ
Аустрия Л
22
Аммар Хелак
ВР
4
Тобиас Бергер
ЛЗ
7
Фабиан Гмайнер
ПЗ
77
Ядали Диаби
АП
27
Namory Cisse
ЦФ
20
Ben Bobzien
ЦФ
18
Антони Шмид
ЦФ
3-2-2-3
1
Фрюхтль
21
Генуш
4
Мартинс
46
Хандль
3
Гальвао
26
Ранфтль
30
Фишер
77
Юкич
11
Аслани
9
Грубер
19
Поцман
3-2-2-1-2
27
Ширль
28
Андерсон
31
29
Груйчич
7
Шмид
22
Диалло
8
Рейн
33
Тифенбах
86
Сурданович
8
Фредериксен
4
19
Поцман
8
Холланд
8
Холланд
19
Поцман
30
Фишер
23
Браунедер
23
Браунедер
30
Фишер
21
Генуш
43
Польстер
43
Польстер
21
Генуш
11
Аслани
7
Вучич
7
Вучич
11
Аслани
9
Грубер
13
Шмидт
13
Шмидт
9
Грубер
28
Андерсон
7
Гмайнер
7
Гмайнер
28
Андерсон
7
Шмид
20
20
7
Шмид
8
Фредериксен
18
Шмид
18
Шмид
8
Фредериксен
Остались в запасе
Аустрия
Аустрия Л
99
Мирко Кос
ВР
40
Маттео Мейсль
ЦЗ
Главный тренер
Манфред Шмид
22
Аммар Хелак
ВР
4
Тобиас Бергер
ЛЗ
77
Ядали Диаби
АП
27
Namory Cisse
ЦФ
Главный тренер
Маркус Мадер
Остались в запасе
99
Мирко Кос
ВР
40
Маттео Мейсль
ЦЗ
Остались в запасе
22
Аммар Хелак
ВР
4
Тобиас Бергер
ЛЗ
77
Ядали Диаби
АП
27
Namory Cisse
ЦФ
Главный тренер
Манфред Шмид
Главный тренер
Маркус Мадер
Статистика матча Аустрия - Аустрия Л
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия
- : -
28.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 1
08.11.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рид
3 : 2
17.10.2026
Аустрия
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия Л
- : -
28.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Тироль
0 : 1
21.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Аустрия Л
2 : 1
07.11.2026
Грацер
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Рапид
5 : 1
24.10.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Аустрия Л
0 : 4
17.10.2026
ЛАСК
Информация о матче
Главный судья:
Кристиан-Петру Чочирка
Стадион:
Generali Arena, Vienna
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