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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
ЛАСК - Аустрия Л
ЛАСК - Аустрия Л: обзор матча 03 сентября 2023
ЛАСК
03.09.2023, воскресенье, 18:00
Австрия. Бундеслига, 6 тур
2 : 0
Завершен
Аустрия Л
79'
Ф. Цирайс
90+6'
Т. Гойгингер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ЛАСК - Аустрия Л
ГОЛ! 2:0!
Т. Гойгингер
Пас отдал
Э. Гавел
90'
+6
Замена
М. Таловеров
️️️️
С. Хорват
90'
+3
Желтая карточка
С. Хорват
90'
Желтая карточка
Р. Жуль
84'
83'
Замена
Я. Диаби
️️️️
С. Сурданович
83'
Замена
Ф. Гмайнер
️️️️
Андерсон
Замена
Т. Гойгингер
️️️️
М. Любичич
80'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Цирайс
Пас отдал
С. Хорват
79'
Желтая карточка
Ф. Лукенедер
77'
73'
Замена
B. Bobzien
️️️️
А. Шмид
72'
Замена
Н. Фредериксен
️️️️
Л. Фридрикас
Замена
И. Любич
️️️️
Б. Йовичич
69'
Замена
Ф. Флеккер
️️️️
С. Ба
69'
61'
Замена
B. Moltenis
️️️️
Т. Рейн
Замена
Э. Гавел
️️️️
И. Мустафа
46'
Желтая карточка
Б. Йовичич
45'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЛАСК
26
Тобиас Лаваль
ВР
25
Санусси Ба
ЛЗ
4
Филипп Цирайс
ЦЗ
33
Феликс Лукенедер
ЦЗ
16
Андрес Андраде
ЦЗ
23
Ибрахим Мустафа
ЛВ
32
Бранко Йовичич
ОП
36
Рене Реннер
ЦП
30
Саша Хорват
АП
27
Марин Любичич
ЦФ
32
Роберт Жуль
ЦФ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Аустрия Л
27
Доменик Ширль
ВР
22
Байла Диалло
ЛЗ
31
Маттиас Мак
ЦЗ
29
Дарио Груйчич
ЦЗ
31
Leo Mätzler
ЦЗ
28
Андерсон
ПЗ
8
Торбен Рейн
ЦП
33
Даниэль Тифенбах
ЦП
86
Стефано Сурданович
ПВ
18
Антони Шмид
ЦФ
30
Лукас Фридрикас
ЦФ
Главный тренер
Маркус Мадер
ЛАСК
28
Йорг Зибенхандль
ВР
2
Джордж Белло
ЛЗ
40
Максим Таловеров
ЦЗ
77
Иван Любич
ОП
29
Флориан Флеккер
ПВ
36
Томас Гойгингер
ЦФ
17
Элиас Гавел
ЦФ
Аустрия Л
22
Аммар Хелак
ВР
4
Тобиас Бергер
ЛЗ
7
Фабиан Гмайнер
ПЗ
77
Ядали Диаби
АП
4
Boris Moltenis
ЦФ
8
Николай Фредериксен
ЦФ
20
Ben Bobzien
ЦФ
4-1-1-2-2
26
Лаваль
25
Ба
33
Лукенедер
16
Андраде
4
Цирайс
32
Йовичич
36
Реннер
23
Мустафа
30
Хорват
32
Жуль
27
Любичич
3-2-2-1-2
27
Ширль
31
Мак
29
Груйчич
31
28
Андерсон
22
Диалло
8
Рейн
33
Тифенбах
86
Сурданович
30
Фридрикас
18
Шмид
30
Хорват
40
Таловеров
40
Таловеров
30
Хорват
32
Йовичич
77
Любич
77
Любич
32
Йовичич
25
Ба
29
Флеккер
29
Флеккер
25
Ба
27
Любичич
36
Гойгингер
36
Гойгингер
27
Любичич
23
Мустафа
17
Гавел
17
Гавел
23
Мустафа
28
Андерсон
7
Гмайнер
7
Гмайнер
28
Андерсон
86
Сурданович
77
Диаби
77
Диаби
86
Сурданович
8
Рейн
4
4
8
Рейн
30
Фридрикас
8
Фредериксен
8
Фредериксен
30
Фридрикас
18
Шмид
20
20
18
Шмид
Остались в запасе
ЛАСК
Аустрия Л
28
Йорг Зибенхандль
ВР
2
Джордж Белло
ЛЗ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
22
Аммар Хелак
ВР
4
Тобиас Бергер
ЛЗ
Главный тренер
Маркус Мадер
Остались в запасе
28
Йорг Зибенхандль
ВР
2
Джордж Белло
ЛЗ
Остались в запасе
22
Аммар Хелак
ВР
4
Тобиас Бергер
ЛЗ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Главный тренер
Маркус Мадер
Статистика матча ЛАСК - Аустрия Л
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Зальцбург
- : -
29.11.2026
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
1 : 0
24.11.2026
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рид
2 : 4
07.11.2026
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
ЛАСК
4 : 0
03.11.2026
Слован
Австрия. Бундеслига, 11 тур
ЛАСК
2 : 1
31.10.2026
Тироль
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия Л
- : -
28.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Тироль
0 : 1
21.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Аустрия Л
2 : 1
07.11.2026
Грацер
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Рапид
5 : 1
24.10.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Аустрия Л
0 : 4
17.10.2026
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