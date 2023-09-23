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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Аустрия К - Аустрия Л
Аустрия К - Аустрия Л: обзор матча 23 сентября 2023
Аустрия К
23.09.2023, суббота, 18:00
Австрия. Бундеслига, 8 тур
1 : 0
Завершен
Аустрия Л
21'
Й. Арвейлер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аустрия К - Аустрия Л
Замена
С. Бонна
️️️️
С. Карвейна
81'
78'
Замена
Ф. Гмайнер
️️️️
Д. Тифенбах
Замена
A. Sky Schwarz
️️️️
Й. Арвейлер
75'
Замена
Ф. Яриц
️️️️
С. Штрауди
75'
Замена
Т. Гемичибаши
️️️️
Э. Ирвинг
75'
73'
Замена
С. Сурданович
️️️️
П. Грабхер
62'
Желтая карточка
Б. Диалло
62'
Замена
B. Bobzien
️️️️
Н. Фредериксен
58'
Желтая карточка
Н. Фредериксен
46'
Желтая карточка
L. Mätzler
Желтая карточка
Т. Шумахер
31'
Желтая карточка
К. Гезос
25'
ГОЛ! 1:0!
Й. Арвейлер
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аустрия К
13
Филлип Менцель
ВР
33
Тилль Шумахер
ЛЗ
8
Космас Гезос
ЦЗ
37
Николас Виммер
ЦЗ
31
Торстен Марер
ЦЗ
44
Симон Штрауди
ЦП
18
Энди Ирвинг
ЦП
11
Рико Бенателли
ЦП
24
Кристофер Цветко
ЦП
30
Синан Карвейна
ПВ
9
Йонас Арвейлер
ЦФ
Аустрия Л
27
Доменик Ширль
ВР
22
Байла Диалло
ЛЗ
31
Leo Mätzler
ЦЗ
29
Дарио Груйчич
ЦЗ
28
Андерсон
ПЗ
23
Пиус Грабхер
ЦП
33
Даниэль Тифенбах
ЦП
8
Торбен Рейн
ЦП
77
Ядали Диаби
АП
8
Николай Фредериксен
ЦФ
18
Антони Шмид
ЦФ
Главный тренер
Маркус Мадер
Аустрия К
30
David Puntigam
ВР
4
Никола Джорич
ЦЗ
2
Соломон Бонна
ПЗ
7
Флориан Яриц
ЛП
81
Тургай Гемичибаши
ОП
24
Кристофер Верницниг
ЦП
11
Aaron Sky Schwarz
ЦП
Аустрия Л
22
Аммар Хелак
ВР
7
Фабиан Гмайнер
ПЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
86
Стефано Сурданович
ПВ
4
Boris Moltenis
ЦФ
27
Namory Cisse
ЦФ
20
Ben Bobzien
ЦФ
4-4-1-1
13
Менцель
33
Шумахер
37
Виммер
31
Марер
8
Гезос
44
Штрауди
11
Бенателли
24
Цветко
18
Ирвинг
30
Карвейна
9
Арвейлер
4-3-1-2
27
Ширль
28
Андерсон
31
29
Груйчич
22
Диалло
23
Грабхер
33
Тифенбах
8
Рейн
77
Диаби
18
Шмид
8
Фредериксен
30
Карвейна
2
Бонна
2
Бонна
30
Карвейна
44
Штрауди
7
Яриц
7
Яриц
44
Штрауди
18
Ирвинг
81
Гемичибаши
81
Гемичибаши
18
Ирвинг
9
Арвейлер
11
11
9
Арвейлер
33
Тифенбах
7
Гмайнер
7
Гмайнер
33
Тифенбах
23
Грабхер
86
Сурданович
86
Сурданович
23
Грабхер
8
Фредериксен
20
20
8
Фредериксен
Остались в запасе
Аустрия К
Аустрия Л
30
David Puntigam
ВР
4
Никола Джорич
ЦЗ
24
Кристофер Верницниг
ЦП
22
Аммар Хелак
ВР
7
Джонатан Шмид
ПЗ
4
Boris Moltenis
ЦФ
27
Namory Cisse
ЦФ
Главный тренер
Маркус Мадер
Остались в запасе
30
David Puntigam
ВР
4
Никола Джорич
ЦЗ
24
Кристофер Верницниг
ЦП
Остались в запасе
22
Аммар Хелак
ВР
7
Джонатан Шмид
ПЗ
4
Boris Moltenis
ЦФ
27
Namory Cisse
ЦФ
Главный тренер
Маркус Мадер
Статистика матча Аустрия К - Аустрия Л
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Аустрия К
0 : 1
23.05.2025
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Альтах
0 : 0
17.05.2025
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Аустрия К
1 : 4
10.05.2025
Тироль
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Грацер
1 : 1
02.05.2025
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 6 тур
ЛАСК
6 : 0
26.04.2025
Аустрия К
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия Л
- : -
28.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Тироль
0 : 1
21.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Аустрия Л
2 : 1
07.11.2026
Грацер
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Рапид
5 : 1
24.10.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Аустрия Л
0 : 4
17.10.2026
ЛАСК
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