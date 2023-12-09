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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Аустрия Л - ЛАСК
Аустрия Л - ЛАСК: обзор матча 09 декабря 2023
Аустрия Л
09.12.2023, суббота, 19:00
Австрия. Бундеслига, 17 тур
1 : 3
Завершен
ЛАСК
39'
Я. Диаби
61'
К. Боатенг (АГ)
72'
М. Усор
90'
М. Любичич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аустрия Л - ЛАСК
90'
ГОЛ! 1:3!
М. Любичич
Пас отдал
Т. Гойгингер
Замена
B. Bobzien
️️️️
П. Грабхер
75'
75'
Замена
Э. Гавел
️️️️
М. Усор
75'
Замена
М. Таловеров
️️️️
Э. Дарбо
72'
ГОЛ! 1:2!
М. Усор
Пас отдал
Р. Жуль
Замена
Л. Фридрикас
️️️️
Я. Диаби
70'
Желтая карточка
Д. Груйчич
61'
61'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
К. Боатенг
55'
Желтая карточка
Э. Дарбо
55'
Замена
Т. Гойгингер
️️️️
Ф. Флеккер
55'
Замена
М. Любичич
️️️️
М. Коне
Замена
Ф. Гмайнер
️️️️
Андерсон
46'
ГОЛ! 1:0!
Я. Диаби
Пас отдал
Б. Диалло
39'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аустрия Л
27
Доменик Ширль
ВР
22
Байла Диалло
ЛЗ
3
Кеннеди Боатенг
ЦЗ
29
Дарио Груйчич
ЦЗ
28
Андерсон
ПЗ
23
Пиус Грабхер
(К)
ЦП
8
Торбен Рейн
ЦП
33
Даниэль Тифенбах
ЦП
77
Ядали Диаби
АП
27
Namory Cisse
ЦФ
18
Антони Шмид
ЦФ
Главный тренер
Маркус Мадер
ЛАСК
26
Тобиас Лаваль
ВР
2
Джордж Белло
ЛЗ
16
Андрес Андраде
ЦЗ
4
Филипп Цирайс
ЦЗ
30
Филип Стойкович
ЦЗ
32
Бранко Йовичич
ОП
5
Эбрима Дарбо
ОП
8
Мозес Усор
ПВ
29
Флориан Флеккер
ПВ
32
Роберт Жуль
(К)
ЦФ
14
Мусса Коне
ЦФ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Аустрия Л
22
Аммар Хелак
ВР
4
Тобиас Бергер
ЛЗ
7
Фабиан Гмайнер
ПЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
4
Boris Moltenis
ЦФ
30
Лукас Фридрикас
ЦФ
20
Ben Bobzien
ЦФ
ЛАСК
28
Йорг Зибенхандль
ВР
25
Санусси Ба
ЛЗ
33
Феликс Лукенедер
ЦЗ
40
Максим Таловеров
ЦЗ
17
Элиас Гавел
ЦФ
27
Марин Любичич
ЦФ
36
Томас Гойгингер
ЦФ
4-3-1-2
27
Ширль
22
Диалло
3
Боатенг
29
Груйчич
28
Андерсон
23
Грабхер
8
Рейн
33
Тифенбах
77
Диаби
18
Шмид
27
4-2-2-2
26
Лаваль
16
Андраде
4
Цирайс
30
Стойкович
2
Белло
32
Йовичич
5
Дарбо
29
Флеккер
8
Усор
14
Коне
32
Жуль
28
Андерсон
7
Гмайнер
7
Гмайнер
28
Андерсон
77
Диаби
30
Фридрикас
30
Фридрикас
77
Диаби
23
Грабхер
20
20
23
Грабхер
5
Дарбо
40
Таловеров
40
Таловеров
5
Дарбо
8
Усор
17
Гавел
17
Гавел
8
Усор
14
Коне
27
Любичич
27
Любичич
14
Коне
29
Флеккер
36
Гойгингер
36
Гойгингер
29
Флеккер
Остались в запасе
Аустрия Л
ЛАСК
22
Аммар Хелак
ВР
4
Тобиас Бергер
ЛЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
4
Boris Moltenis
ЦФ
Главный тренер
Маркус Мадер
28
Йорг Зибенхандль
ВР
25
Санусси Ба
ЛЗ
33
Феликс Лукенедер
ЦЗ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Остались в запасе
22
Аммар Хелак
ВР
4
Тобиас Бергер
ЛЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
4
Boris Moltenis
ЦФ
Остались в запасе
28
Йорг Зибенхандль
ВР
25
Санусси Ба
ЛЗ
33
Феликс Лукенедер
ЦЗ
Главный тренер
Маркус Мадер
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Статистика матча Аустрия Л - ЛАСК
1
1
Всего ударов по воротам
4
11
Удары в створ
1
7
Владение мячом %
28
72
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
2
2
Нарушения
6
4
Офсайды
2
1
Количество передач
123
336
Сейвы
6
0
Точность передач %
67
86
Удары мимо ворот
2
3
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
1
7
Удары из-за пределов штрафной
3
4
Матчи команд
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия Л
- : -
28.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Тироль
0 : 1
21.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Аустрия Л
2 : 1
07.11.2026
Грацер
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Рапид
5 : 1
24.10.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Аустрия Л
0 : 4
17.10.2026
ЛАСК
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Зальцбург
- : -
29.11.2026
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
1 : 0
24.11.2026
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рид
2 : 4
07.11.2026
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
ЛАСК
4 : 0
03.11.2026
Слован
Австрия. Бундеслига, 11 тур
ЛАСК
2 : 1
31.10.2026
Тироль
Информация о матче
Главный судья:
Harald Lechner, Austria
Стадион:
Planet Pure Stadion, Lustenau
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