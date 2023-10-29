Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Аустрия Л - Хартберг
Аустрия Л - Хартберг: обзор матча 29 октября 2023
Аустрия Л
29.10.2023, воскресенье, 16:30
Австрия. Бундеслига, 12 тур
0 : 4
Завершен
Хартберг
36'
Д. Авдияй
59'
Д. Фризер
66'
М. Энтруп
83'
М. Энтруп
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аустрия Л - Хартберг
83'
ГОЛ! 0:4!
М. Энтруп
79'
Замена
M. Fillafer
️️️️
М. Пфайфер
Желтая карточка
Ф. Гмайнер
73'
Замена
Д. Шмид
️️️️
Д. Тифенбах
70'
69'
Замена
Т. Кайнц
️️️️
М. Сангаре
69'
Замена
J. Halwachs
️️️️
У. Диаките
66'
Желтая карточка
М. Энтруп
66'
ГОЛ! 0:3!
М. Энтруп
Пас отдал
М. Сангаре
59'
ГОЛ! 0:2!
Д. Фризер
Пас отдал
Д. Прокоп
59'
Замена
Р. Провиденсе
️️️️
Д. Прокоп
59'
Замена
М. Энтруп
️️️️
К. Ланг
Замена
Андерсон
️️️️
Т. Бергер
46'
Замена
Т. Рейн
️️️️
Я. Диаби
46'
Замена
Н. Фредериксен
️️️️
Л. Фридрикас
46'
Красная карточка
П. Грабхер
44'
39'
Желтая карточка
Д. Авдияй
39'
Желтая карточка
М. Пфайфер
36'
ГОЛ! 0:1!
Д. Авдияй
Пас отдал
К. Ланг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аустрия Л
27
Доменик Ширль
ВР
4
Тобиас Бергер
ЛЗ
31
Leo Mätzler
ЦЗ
7
Фабиан Гмайнер
ПЗ
33
Даниэль Тифенбах
ЦП
23
Пиус Грабхер
(К)
ЦП
77
Ядали Диаби
АП
86
Стефано Сурданович
ПВ
4
Boris Moltenis
ЦФ
20
Ben Bobzien
ЦФ
30
Лукас Фридрикас
ЦФ
Главный тренер
Маркус Мадер
Хартберг
1
Raphael Sallinger
ВР
16
Мануэль Пфайфер
ЛЗ
2
Пауль Компош
ЦЗ
15
Ibane Bowat
ЦЗ
10
Донис Авдияй
ЛВ
28
Юрген Хайль
(К)
ЦП
18
Мамаду Сангаре
ЦП
10
Доминик Прокоп
АП
27
Кристоф Ланг
АП
28
Доминик Фризер
ПВ
17
Усман Диаките
ЦФ
Главный тренер
Маркус Шопп
Аустрия Л
22
Аммар Хелак
ВР
29
Дарио Груйчич
ЦЗ
28
Андерсон
ПЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
8
Торбен Рейн
ЦП
27
Namory Cisse
ЦФ
8
Николай Фредериксен
ЦФ
Хартберг
39
Tobias Knoflach
ВР
15
Michael Steinwender
ЦЗ
23
Тобиас Кайнц
ЦЗ
11
Maximilian Fillafer
ЦП
40
Julian Halwachs
ЦП
9
Максимилиан Энтруп
ЦФ
15
Рубен Провиденсе
ЦФ
3-2-2-3
27
Ширль
4
Бергер
31
7
Гмайнер
33
Тифенбах
23
Грабхер
77
Диаби
86
Сурданович
30
Фридрикас
20
4
3-2-3-2
1
2
Компош
15
16
Пфайфер
28
Хайль
18
Сангаре
28
Фризер
27
Ланг
10
Авдияй
17
Диаките
10
Прокоп
4
Бергер
28
Андерсон
28
Андерсон
4
Бергер
33
Тифенбах
7
Шмид
7
Шмид
33
Тифенбах
77
Диаби
8
Рейн
8
Рейн
77
Диаби
30
Фридрикас
8
Фредериксен
8
Фредериксен
30
Фридрикас
18
Сангаре
23
Кайнц
23
Кайнц
18
Сангаре
16
Пфайфер
11
11
16
Пфайфер
17
Диаките
40
40
17
Диаките
27
Ланг
9
Энтруп
9
Энтруп
27
Ланг
10
Прокоп
15
Провиденсе
15
Провиденсе
10
Прокоп
Остались в запасе
Аустрия Л
Хартберг
22
Аммар Хелак
ВР
29
Дарио Груйчич
ЦЗ
27
Namory Cisse
ЦФ
Главный тренер
Маркус Мадер
39
Tobias Knoflach
ВР
15
Michael Steinwender
ЦЗ
Главный тренер
Маркус Шопп
Остались в запасе
22
Аммар Хелак
ВР
29
Дарио Груйчич
ЦЗ
27
Namory Cisse
ЦФ
Остались в запасе
39
Tobias Knoflach
ВР
15
Michael Steinwender
ЦЗ
Главный тренер
Маркус Мадер
Главный тренер
Маркус Шопп
Статистика матча Аустрия Л - Хартберг
1
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия Л
- : -
28.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Тироль
0 : 1
21.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Аустрия Л
2 : 1
07.11.2026
Грацер
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Рапид
5 : 1
24.10.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Аустрия Л
0 : 4
17.10.2026
ЛАСК
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Рид
- : -
29.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Хартберг
3 : 0
08.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Грацер
0 : 4
30.10.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Хартберг
1 : 0
24.10.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Информация о матче
Главный судья:
Achim Untergasser, Austria
Стадион:
Planet Pure Stadion, Lustenau
Новости команд
Все
Аустрия Л
Хартберг
Российский голкипер в Австрии получил повреждение
23 августа
«Уфа» рассказала, с каким европейским клубом вела переговоры по Агаларову
2022.07.24 14:45
2
Товарищеские матчи. Черный принес «Локомотиву» победу над «Хартбергом», «Уфа» обыграла «Ботошани»
2021.07.09 20:59
3
«Зальцбург» – обладатель Кубка Австрии
2020.05.30 08:42
«Спартак» может приобрести 21-летнего ганского нападающего
2017.01.25 02:13
8
Российский голкипер в Австрии получил повреждение
23 августа
«Зальцбург» – обладатель Кубка Австрии
2020.05.30 08:42
«Спартак» может приобрести 21-летнего ганского нападающего
2017.01.25 02:13
8
«Уфа» рассказала, с каким европейским клубом вела переговоры по Агаларову
2022.07.24 14:45
2
Товарищеские матчи. Черный принес «Локомотиву» победу над «Хартбергом», «Уфа» обыграла «Ботошани»
2021.07.09 20:59
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+