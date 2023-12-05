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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Альтах - Аустрия Л
Альтах - Аустрия Л: обзор матча 05 декабря 2023
Альтах
05.12.2023, вторник, 21:00
Австрия. Бундеслига, 16 тур
3 : 0
Завершен
Аустрия Л
6'
Л. Гугганиг
61'
Г. Сантос
88'
М. Бере
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Альтах - Аустрия Л
Замена
Н. Эдокполор
️️️️
Л. Лукачевич
90'
+5
Замена
С. Инголич
️️️️
К. Гебауэр
90'
+5
Замена
A. Abdijanović
️️️️
Л. Фадингер
90'
+5
ГОЛ! 3:0!
М. Бере
88'
Замена
Я. Юрчек
️️️️
Д. Райтер
85'
82'
Замена
B. Bobzien
️️️️
Д. Тифенбах
Замена
Н. Бишоф
️️️️
Г. Сантос
82'
61'
Желтая карточка
Я. Диаби
ГОЛ! 2:0!
Г. Сантос
Пас отдал
Д. Райтер
61'
59'
Замена
Ф. Гмайнер
️️️️
Т. Бергер
59'
Замена
А. Шмид
️️️️
Н. Фредериксен
59'
Замена
Д. Шмид
️️️️
B. Moltenis
Желтая карточка
Л. Фадингер
57'
54'
Желтая карточка
Д. Тифенбах
43'
Желтая карточка
Т. Рейн
Желтая карточка
Г. Сантос
43'
14'
Желтая карточка
B. Moltenis
ГОЛ! 1:0!
Л. Гугганиг
Пас отдал
Л. Фадингер
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Альтах
1
Dejan Stojanović
ВР
47
Леонардо Лукачевич
ЛЗ
5
Лукас Гугганиг
ЦЗ
30
Пауль Коллер
ЦЗ
17
Лукас Ягер
(К)
ЦЗ
8
Мике-Штефен Бере
ЦП
29
Доминик Райтер
ЦП
8
Лукас Фадингер
АП
27
Кристиан Гебауэр
ПВ
23
Густаво Сантос
ЦФ
6
Constantin Reiner
ЦФ
Аустрия Л
27
Доменик Ширль
ВР
4
Тобиас Бергер
ЛЗ
3
Кеннеди Боатенг
ЦЗ
29
Дарио Груйчич
ЦЗ
28
Андерсон
ПЗ
33
Даниэль Тифенбах
ЦП
23
Пиус Грабхер
(К)
ЦП
8
Торбен Рейн
ЦП
77
Ядали Диаби
АП
8
Николай Фредериксен
ЦФ
4
Boris Moltenis
ЦФ
Главный тренер
Маркус Мадер
Альтах
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
37
Носа Эдокполор
ЛЗ
25
Сандро Инголич
ПЗ
4
Феликс Штраус
ОП
27
Ян Юрчек
ЦФ
22
Amir Abdijanović
ЦФ
27
Ноа Бишоф
ЦФ
Аустрия Л
22
Аммар Хелак
ВР
31
Leo Mätzler
ЦЗ
7
Фабиан Гмайнер
ПЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
20
Ben Bobzien
ЦФ
27
Namory Cisse
ЦФ
18
Антони Шмид
ЦФ
4-2-2-2
1
47
Лукачевич
30
Коллер
17
Ягер
5
Гугганиг
8
Бере
29
Райтер
8
Фадингер
27
Гебауэр
6
23
Сантос
4-3-1-2
27
Ширль
28
Андерсон
3
Боатенг
29
Груйчич
4
Бергер
33
Тифенбах
23
Грабхер
8
Рейн
77
Диаби
4
8
Фредериксен
47
Лукачевич
37
Эдокполор
37
Эдокполор
47
Лукачевич
27
Гебауэр
25
Инголич
25
Инголич
27
Гебауэр
29
Райтер
27
Юрчек
27
Юрчек
29
Райтер
8
Фадингер
22
22
8
Фадингер
23
Сантос
27
Бишоф
27
Бишоф
23
Сантос
4
Бергер
7
Гмайнер
7
Гмайнер
4
Бергер
4
7
Шмид
7
Шмид
4
33
Тифенбах
20
20
33
Тифенбах
8
Фредериксен
18
Шмид
18
Шмид
8
Фредериксен
Остались в запасе
Альтах
Аустрия Л
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
4
Феликс Штраус
ОП
22
Аммар Хелак
ВР
31
Leo Mätzler
ЦЗ
27
Namory Cisse
ЦФ
Главный тренер
Маркус Мадер
Остались в запасе
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
4
Феликс Штраус
ОП
Остались в запасе
22
Аммар Хелак
ВР
31
Leo Mätzler
ЦЗ
27
Namory Cisse
ЦФ
Главный тренер
Маркус Мадер
Статистика матча Альтах - Аустрия Л
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Альтах
Австрия. Бундеслига, 15 тур
Альтах
- : -
04.12.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Грацер
2 : 3
27.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
1 : 0
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Хартберг
3 : 0
08.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Альтах
1 : 1
31.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия Л
- : -
28.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Тироль
0 : 1
21.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Аустрия Л
2 : 1
07.11.2026
Грацер
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Рапид
5 : 1
24.10.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Аустрия Л
0 : 4
17.10.2026
ЛАСК
Информация о матче
Главный судья:
Christopher Jager, Austria
Стадион:
Cashpoint Arena, Altach
Новости команд
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Российский голкипер в Австрии получил повреждение
23 августа
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2017.01.25 02:13
8
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2015.08.28 01:24
1
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23 августа
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2020.05.30 08:42
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