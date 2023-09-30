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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Аустрия Л - Зальцбург
Аустрия Л - Зальцбург: обзор матча 30 сентября 2023
Аустрия Л
30.09.2023, суббота, 18:00
Австрия. Бундеслига, 9 тур
0 : 4
Завершен
Зальцбург
21'
Р. Шимич
25'
У. Соле
39'
К. Конате
58'
О. Глух
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аустрия Л - Зальцбург
Желтая карточка
Ф. Гмайнер
82'
Замена
B. Bobzien
️️️️
Н. Фредериксен
76'
70'
Замена
Д. Нене
️️️️
А. Форсон
Желтая карточка
B. Moltenis
68'
Замена
Т. Бергер
️️️️
Б. Диалло
65'
59'
Замена
М. Кьергор
️️️️
А. Дедич
59'
Замена
Л. Сучич
️️️️
О. Глух
59'
Замена
П. Ратков
️️️️
Р. Шимич
58'
ГОЛ! 0:4!
О. Глух
Замена
Я. Диаби
️️️️
А. Шмид
46'
Замена
B. Moltenis
️️️️
Д. Груйчич
46'
Замена
С. Сурданович
️️️️
Андерсон
46'
39'
ГОЛ! 0:3!
К. Конате
32'
Замена
Н. Капалдо
️️️️
М. Бидструп
Желтая карточка
Д. Ширль
27'
25'
ГОЛ! 0:2!
У. Соле
Пас отдал
А. Форсон
21'
ГОЛ! 0:1!
Р. Шимич
Пас отдал
А. Форсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аустрия Л
27
Доменик Ширль
ВР
22
Байла Диалло
ЛЗ
31
Leo Mätzler
ЦЗ
29
Дарио Груйчич
ЦЗ
28
Андерсон
ПЗ
7
Фабиан Гмайнер
ПЗ
8
Торбен Рейн
ЦП
23
Пиус Грабхер
ЦП
33
Даниэль Тифенбах
ЦП
18
Антони Шмид
ЦФ
8
Николай Фредериксен
ЦФ
Главный тренер
Маркус Мадер
Зальцбург
30
Александер Шлагер
ВР
37
Амар Дедич
ЛЗ
3
Алекса Терзич
ЛЗ
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
28
Умар Соле
ЦЗ
29
Люка Гурна
ОП
2
Мадс Бидструп
ЦП
10
Оскар Глух
АП
17
Аманква Форсон
АП
19
Карим Конате
ЦФ
9
Роко Шимич
ЦФ
Аустрия Л
22
Аммар Хелак
ВР
4
Тобиас Бергер
ЛЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
77
Ядали Диаби
АП
86
Стефано Сурданович
ПВ
20
Ben Bobzien
ЦФ
4
Boris Moltenis
ЦФ
Зальцбург
58
Нико Мантль
ВР
6
Самсон Байду
ЦЗ
24
Лука Сучич
ЦП
24
Николас Капалдо
ЦП
14
Мауриц Кьергор
АП
10
Петар Ратков
ЦФ
45
Доржель Нене
ЦФ
3-2-3-2
27
Ширль
28
Андерсон
31
29
Груйчич
22
Диалло
7
Гмайнер
8
Рейн
23
Грабхер
33
Тифенбах
8
Фредериксен
18
Шмид
4-1-1-2-2
30
Шлагер
37
Дедич
31
Павлович
28
Соле
3
Терзич
29
Гурна
2
Бидструп
10
Глух
17
Форсон
9
Шимич
19
Конате
22
Диалло
4
Бергер
4
Бергер
22
Диалло
18
Шмид
77
Диаби
77
Диаби
18
Шмид
28
Андерсон
86
Сурданович
86
Сурданович
28
Андерсон
8
Фредериксен
20
20
8
Фредериксен
29
Груйчич
4
4
29
Груйчич
10
Глух
24
Сучич
24
Сучич
10
Глух
2
Бидструп
24
Капалдо
24
Капалдо
2
Бидструп
37
Дедич
14
Кьергор
14
Кьергор
37
Дедич
9
Шимич
10
Ратков
10
Ратков
9
Шимич
17
Форсон
45
Нене
45
Нене
17
Форсон
Остались в запасе
Аустрия Л
Зальцбург
22
Аммар Хелак
ВР
7
Джонатан Шмид
ПЗ
Главный тренер
Маркус Мадер
58
Нико Мантль
ВР
6
Самсон Байду
ЦЗ
Остались в запасе
22
Аммар Хелак
ВР
7
Джонатан Шмид
ПЗ
Остались в запасе
58
Нико Мантль
ВР
6
Самсон Байду
ЦЗ
Главный тренер
Маркус Мадер
Статистика матча Аустрия Л - Зальцбург
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия Л
- : -
28.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Тироль
0 : 1
21.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Аустрия Л
2 : 1
07.11.2026
Грацер
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Рапид
5 : 1
24.10.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Аустрия Л
0 : 4
17.10.2026
ЛАСК
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Зальцбург
- : -
29.11.2026
ЛАСК
Лига Европы, 5 тур
Зальцбург
2 : 0
26.11.2026
Арарат-Армения
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
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