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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Аустрия Л - Рапид
Аустрия Л - Рапид: обзор матча 07 октября 2023
Аустрия Л
07.10.2023, суббота, 18:00
Австрия. Бундеслига, 10 тур
0 : 5
Завершен
Рапид
10'
М. Груль (П)
13'
М. Груль
62'
М. Зайдль
81'
Л. Гргич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аустрия Л - Рапид
82'
Замена
Т. Шик
️️️️
М. Груль
81'
ГОЛ! 0:4!
Л. Гргич
Пас отдал
М. Груль
Замена
Д. Тифенбах
️️️️
B. Bobzien
72'
Замена
R. Devisate
️️️️
П. Грабхер
72'
Замена
Д. Груйчич
️️️️
B. Moltenis
72'
66'
Замена
М. Освальд
️️️️
М. Зайдль
66'
Замена
T. Gale
️️️️
Н. Кюн
65'
Желтая карточка
Л. Кверфельд
62'
ГОЛ! 0:3!
М. Зайдль
Пас отдал
Н. Кюн
61'
Замена
Л. Гргич
️️️️
Р. Кершбаум
Желтая карточка
П. Грабхер
60'
Замена
L. Mätzler
️️️️
Т. Бергер
52'
45'
+2
Желтая карточка
М. Зайдль
Желтая карточка
Т. Рейн
45'
Желтая карточка
B. Moltenis
43'
Желтая карточка
Н. Фредериксен
23'
13'
ГОЛ! 0:2!
М. Груль
Пас отдал
М. Зайдль
10'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
М. Груль
3'
Желтая карточка
Р. Кершбаум
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аустрия Л
27
Доменик Ширль
ВР
4
Тобиас Бергер
ЛЗ
7
Фабиан Гмайнер
ПЗ
28
Андерсон
ПЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
8
Торбен Рейн
ЦП
23
Пиус Грабхер
ЦП
86
Стефано Сурданович
ПВ
8
Николай Фредериксен
ЦФ
20
Ben Bobzien
ЦФ
4
Boris Moltenis
ЦФ
Главный тренер
Маркус Мадер
Рапид
1
Никлас Хедл
ВР
21
Нерайсо Касанвирьо
ЦЗ
14
Леопольд Кверфельд
ЦЗ
28
Максимилиан Хофманн
ЦЗ
23
Йонас Ауэр
ЛП
18
Марко Груль
ЛВ
18
Маттиас Зайдль
ЦП
24
Николас Саттльбергер
ЦП
5
Роман Кершбаум
ЦП
19
Николас Кюн
ЦП
9
Fally Mayulu
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Аустрия Л
22
Аммар Хелак
ВР
29
Дарио Груйчич
ЦЗ
31
Leo Mätzler
ЦЗ
33
Даниэль Тифенбах
ЦП
30
Rafael Devisate
ЦП
77
Ядали Диаби
АП
27
Namory Cisse
ЦФ
Рапид
25
Пауль Гартлер
ВР
5
Теренс Конголо
ЦЗ
13
Торстен Шик
ЦП
8
Лукас Гргич
ЦП
28
Мориц Освальд
ЦП
17
Оливер Штрунц
ЦФ
11
Thierry Gale
ЦФ
4-2-1-3
27
Ширль
4
Бергер
7
Гмайнер
28
Андерсон
7
Шмид
8
Рейн
23
Грабхер
86
Сурданович
4
20
8
Фредериксен
3-5-1-1
1
Хедл
21
Касанвирьо
14
Кверфельд
28
Хофманн
18
Зайдль
24
Саттльбергер
5
Кершбаум
19
Кюн
23
Ауэр
18
Груль
9
4
29
Груйчич
29
Груйчич
4
4
Бергер
31
31
4
Бергер
20
33
Тифенбах
33
Тифенбах
20
23
Грабхер
30
30
23
Грабхер
18
Груль
13
Шик
13
Шик
18
Груль
5
Кершбаум
8
Гргич
8
Гргич
5
Кершбаум
18
Зайдль
28
Освальд
28
Освальд
18
Зайдль
19
Кюн
11
11
19
Кюн
Остались в запасе
Аустрия Л
Рапид
22
Аммар Хелак
ВР
77
Ядали Диаби
АП
27
Namory Cisse
ЦФ
Главный тренер
Маркус Мадер
25
Пауль Гартлер
ВР
5
Теренс Конголо
ЦЗ
17
Оливер Штрунц
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Остались в запасе
22
Аммар Хелак
ВР
77
Ядали Диаби
АП
27
Namory Cisse
ЦФ
Остались в запасе
25
Пауль Гартлер
ВР
5
Теренс Конголо
ЦЗ
17
Оливер Штрунц
ЦФ
Главный тренер
Маркус Мадер
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Статистика матча Аустрия Л - Рапид
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия Л
- : -
28.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Тироль
0 : 1
21.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Аустрия Л
2 : 1
07.11.2026
Грацер
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Рапид
5 : 1
24.10.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Аустрия Л
0 : 4
17.10.2026
ЛАСК
Рапид
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия Л
- : -
28.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Грацер
0 : 3
21.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Рапид
5 : 1
24.10.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
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