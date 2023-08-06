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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Аустрия Л - Аустрия
Аустрия Л - Аустрия: обзор матча 06 августа 2023
Аустрия Л
06.08.2023, воскресенье, 18:00
Австрия. Бундеслига, 2 тур
0 : 2
Завершен
Аустрия
28'
А. Грубер
72'
А. Грубер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аустрия Л - Аустрия
88'
Замена
Х. Генуш
️️️️
А. Грубер
85'
Пенальти не реализован!
А. Юкич
72'
ГОЛ! 0:2!
А. Грубер
Замена
Т. Рейн
️️️️
П. Грабхер
71'
Замена
Т. Бергер
️️️️
А. Шмид
71'
Замена
Ф. Гмайнер
️️️️
Б. Диалло
71'
68'
Желтая карточка
А. Грубер
65'
Замена
М. Поцман
️️️️
М. Польстер
Замена
Д. Тифенбах
️️️️
L. Mätzler
64'
62'
Замена
Д. Холланд
️️️️
М. Фишер
61'
Замена
А. Юкич
️️️️
Д. Фиц
55'
Желтая карточка
Р. Ранфтль
42'
Желтая карточка
Л. Гальвао
Пенальти не реализован!
Л. Фридрикас
42'
28'
ГОЛ! 0:1!
А. Грубер
Пас отдал
Р. Ранфтль
15'
Желтая карточка
М. Хускович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аустрия Л
27
Доменик Ширль
ВР
22
Байла Диалло
ЛЗ
31
Leo Mätzler
ЦЗ
29
Дарио Груйчич
ЦЗ
31
Маттиас Мак
ЦЗ
28
Андерсон
ПЗ
23
Пиус Грабхер
ЦП
77
Ядали Диаби
АП
86
Стефано Сурданович
ПВ
18
Антони Шмид
ЦФ
30
Лукас Фридрикас
ЦФ
Главный тренер
Маркус Мадер
Аустрия
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
4
Тин Плавотич
ЦЗ
46
Йоханнес Хандль
ЦЗ
43
Мануэль Польстер
ЛВ
3
Лукас Гальвао
ЦП
26
Райнхольд Ранфтль
ЦП
23
Маттиас Браунедер
ЦП
36
Доминик Фиц
АП
30
Манфред Фишер
АП
29
Муарем Хускович
ЦФ
9
Андреас Грубер
ЦФ
Главный тренер
Манфред Шмид
Аустрия Л
22
Аммар Хелак
ВР
4
Тобиас Бергер
ЛЗ
7
Фабиан Гмайнер
ПЗ
8
Торбен Рейн
ЦП
17
Raul Peter Marte
ЦП
33
Даниэль Тифенбах
ЦП
27
Namory Cisse
ЦФ
Аустрия
99
Мирко Кос
ВР
21
Хаким Генуш
ЛЗ
40
Маттео Мейсль
ЦЗ
8
Джеймс Холланд
ОП
77
Александар Юкич
АП
26
Ayi Silva Kangani
ЦФ
19
Марвин Поцман
ЦФ
3-2-1-2-2
27
Ширль
31
29
Груйчич
31
Мак
22
Диалло
28
Андерсон
23
Грабхер
77
Диаби
86
Сурданович
30
Фридрикас
18
Шмид
2-3-3-2
1
Фрюхтль
4
Плавотич
46
Хандль
3
Гальвао
26
Ранфтль
23
Браунедер
36
Фиц
30
Фишер
43
Польстер
9
Грубер
29
Хускович
18
Шмид
4
Бергер
4
Бергер
18
Шмид
22
Диалло
7
Гмайнер
7
Гмайнер
22
Диалло
23
Грабхер
8
Рейн
8
Рейн
23
Грабхер
31
33
Тифенбах
33
Тифенбах
31
9
Грубер
21
Генуш
21
Генуш
9
Грубер
30
Фишер
8
Холланд
8
Холланд
30
Фишер
36
Фиц
77
Юкич
77
Юкич
36
Фиц
43
Польстер
19
Поцман
19
Поцман
43
Польстер
Остались в запасе
Аустрия Л
Аустрия
22
Аммар Хелак
ВР
17
Raul Peter Marte
ЦП
27
Namory Cisse
ЦФ
Главный тренер
Маркус Мадер
99
Мирко Кос
ВР
40
Маттео Мейсль
ЦЗ
26
Ayi Silva Kangani
ЦФ
Главный тренер
Манфред Шмид
Остались в запасе
22
Аммар Хелак
ВР
17
Raul Peter Marte
ЦП
27
Namory Cisse
ЦФ
Остались в запасе
99
Мирко Кос
ВР
40
Маттео Мейсль
ЦЗ
26
Ayi Silva Kangani
ЦФ
Главный тренер
Маркус Мадер
Главный тренер
Манфред Шмид
Статистика матча Аустрия Л - Аустрия
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия Л
- : -
28.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Тироль
0 : 1
21.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Аустрия Л
2 : 1
07.11.2026
Грацер
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Рапид
5 : 1
24.10.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Аустрия Л
0 : 4
17.10.2026
ЛАСК
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия
- : -
28.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 1
08.11.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рид
3 : 2
17.10.2026
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