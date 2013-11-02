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    Гомес - статистика

    #27 | Полузащитник
    Имя Гомес Гарсия
    Фамилия Рубен Марсело
    Команда Таврия
    Состав Основной
    Родной город Адроге
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 26 января 1984 (39 лет)
    Рост 174
    Вес 68
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Таврия 23 1 0 7 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.05.2014 1' -52' Таврия (Симферополь) 0:1 Металлург (Донецк)
    23.04.2014 1' -90' Шахтер (Донецк) 2:1 Таврия (Симферополь)
    20.04.2014 1' -90' Таврия (Симферополь) 0:1 Карпаты (Львов)
    13.04.2014 1' -90' Металлист (Харьков) 1:0 Таврия (Симферополь)
    22.03.2014 1' -90' Черноморец (Одесса) 0:0 Таврия (Симферополь)
    16.03.2014 1' -65' Таврия (Симферополь) 1:2 Динамо (Киев)
    30.11.2013 1' -85' Говерла (Ужгород) 2:1 Таврия (Симферополь)
    58'
    24.11.2013 1' -90' Таврия (Симферополь) 2:2 Волынь (Луцк)
    90'
    09.11.2013 1' -90' Заря (Луганск) 0:0 Таврия (Симферополь)
    02.11.2013 1' -90' Мариуполь (Мариуполь) 1:2 Таврия (Симферополь)
    19'
    20.10.2013 1' -90' Металлург (Донецк) 2:1 Таврия (Симферополь)
    04.10.2013 1' -90' Таврия (Симферополь) 0:1 Ворскла (Полтава)
    29.09.2013 1' -90' Карпаты (Львов) 2:1 Таврия (Симферополь)
    21.09.2013 1' -90' Таврия (Симферополь) 0:3 Металлист (Харьков)
    22'
    30.08.2013 1' -57' Таврия (Симферополь) 3:1 Металлург (Запорожье)
    13'
    25.08.2013 1' -90' Таврия (Симферополь) 1:2 Черноморец (Одесса)
    18.08.2013 1' -90' Динамо (Киев) 2:0 Таврия (Симферополь)
    45'
    10.08.2013 1' -90' Таврия (Симферополь) 0:4 Шахтер (Донецк)
    28.07.2013 1' -90' Таврия (Симферополь) 1:3 Говерла (Ужгород)
    69'
    21.07.2013 1' -90' Волынь (Луцк) 1:0 Таврия (Симферополь)
    35'
    12.07.2013 1' -90' Таврия (Симферополь) 0:2 Заря (Луганск)
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