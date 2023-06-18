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    Дэнни Крисостомо - статистика

    #17 | Полузащитник
    Имя Дэнни
    Фамилия Крисостомо
    Команда Лос-Анджелес
    Состав Основной
    Родной город Сан-Франциско
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 16 января 1997 (27 лет)
    Рост 175
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лос-Анджелес 6 0 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.09.2023 Был в запасе Портленд (Портленд) 2:0 Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
    27.08.2023 Был в запасе Шарлотт (Шарлотт) 2:1 Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
    16.07.2023 Был в запасе Миннесота Юнайтед (Миннесота) 1:1 Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
    13.07.2023 Был в запасе Лос-Анджелес (Лос-Анджелес) 3:0 Сент-Луис (Сент-Луис)
    09.07.2023 Был в запасе Лос-Анджелес (Лос-Анджелес) 1:1 Сан-Хосе (Сан-Хосе)
    05.07.2023 Был в запасе Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес) 2:1 Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
    02.07.2023 Был в запасе Даллас (Даллас) 2:0 Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
    25.06.2023 1' -72' Лос-Анджелес (Лос-Анджелес) 2:3 Ванкувер Уайткепс (Ванкувер)
    25'
    22.06.2023 1' -88' Лос-Анджелес (Лос-Анджелес) 1:0 Сиэтл (Сиэтл)
    18.06.2023 1' -90' Канзаc Сити (Канзас-Сити) 1:2 Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
    15.06.2023 70' -90' Лос-Анджелес (Лос-Анджелес) 0:1 Динамо Хьюстон (Хьюстон)
    11.06.2023 Был в запасе Динамо Хьюстон (Хьюстон) 4:0 Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
    08.06.2023 88' -90' Лос-Анджелес (Лос-Анджелес) 0:0 Атланта Юнайтед (Атланта)
    90'
    21.05.2023 Был в запасе Лос-Анджелес (Лос-Анджелес) 2:1 Сан-Хосе (Сан-Хосе)
    18.05.2023 Был в запасе Лос-Анджелес (Лос-Анджелес) 1:1 Канзаc Сити (Канзас-Сити)
    14.05.2023 Был в запасе Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити) 0:3 Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
    07.05.2023 Был в запасе Сан-Хосе (Сан-Хосе) 2:1 Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
    16.04.2023 Был в запасе Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес) 2:3 Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
    09.04.2023 84' -90' Лос-Анджелес (Лос-Анджелес) 3:0 Остин (Остин)
    13.03.2023 Был в запасе Лос-Анджелес (Лос-Анджелес) 4:0 Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо)
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