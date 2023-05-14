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Расписание матчей
МЛС 2026
Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес
Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес: обзор матча 14 мая 2023
Реал Солт-Лейк
14.05.2023, воскресенье, 04:30
США. МЛС, 17 тур
0 : 3
Завершен
Лос-Анджелес
8'
К. Опоку
35'
Д. Буанга
87'
М. Богуш (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес
88'
Замена
Э. Дуэньяс
️️️️
И. Санчес
87'
ГОЛ с пенальти! 0:3!
М. Богуш
80'
Замена
М. Богуш
️️️️
К. Вела
80'
Замена
С. Паленсия
️️️️
Р. Холлингшид
80'
Замена
С. Биук
️️️️
К. Опоку
Желтая карточка
Э. Энели
79'
Замена
Э. Энели
️️️️
П. Руис
73'
Замена
Д. Крейлах
️️️️
R. Rubin
73'
68'
Желтая карточка
Р. Холлингшид
Замена
B. Jacquesson
️️️️
Д. Мусовски
59'
35'
ГОЛ! 0:2!
Д. Буанга
Пас отдал
К. Вела
Желтая карточка
Б. Охеда
27'
19'
Замена
Х. Сифуэнтес
️️️️
К. Акоста
8'
ГОЛ! 0:1!
К. Опоку
Пас отдал
И. Санчес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Солт-Лейк
18
Зак МакМат
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
15
Жустен Глад
ЦЗ
11
Карлос Андрес Гомес
ЦП
8
Брайан Охеда
ЦП
17
Пабло Руис
ЦП
11
Джефферсон Саварино
ЦП
19
Дэнни Мусовски
ЦФ
28
Rubio Rubin
ЦФ
4
Брайан Вера
ЦФ
3
Эндрю Броди
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
Лос-Анджелес
77
Джон МакКартни
ВР
6
Диего Паласиос
ЛЗ
33
Аарон Лонг
ЦЗ
3
Денил Мальдонадо
ЦЗ
3
Келлин Акоста
ЦЗ
99
Денис Буанга
ЛВ
6
Илие Санчес
ОП
24
Райан Холлингшид
ЦП
11
Тимоти Тильман
ЦП
10
Карлос Вела
ЦФ
90
Квадво Опоку
ЦФ
Главный тренер
Стивен Черундоло
Реал Солт-Лейк
13
Гэвин Биверс
ВР
22
Delentz Pierre
ЦЗ
12
Скотт Калдуэлл
ЦП
14
Эмека Энели
ЦП
19
Боде Идальго
ЦП
87
Дамир Крейлах
ЦП
16
Майкел Чанг
ПП
27
Bertin Jacquesson
ЦФ
11
Андерсон Хулио
ЦФ
Лос-Анджелес
17
Элдин Якупович
ВР
14
Серхи Паленсия
ПЗ
18
Эрик Дуэньяс
ПЗ
79
Стипе Биук
ЛВ
17
Дэнни Крисостомо
ОП
19
Матеуш Богуш
ЦП
8
Хосе Сифуэнтес
ЦП
22
Натан Ордас
ЦФ
2-4-4
18
МакМат
16
Овьедо
15
Глад
11
Гомес
17
Руис
11
Саварино
8
Охеда
19
Мусовски
3
Броди
4
Вера
28
4-1-2-1-2
77
МакКартни
33
Лонг
3
Мальдонадо
3
Акоста
6
Паласиос
6
Санчес
24
Холлингшид
11
Тильман
99
Буанга
90
Опоку
10
Вела
17
Руис
14
Энели
14
Энели
17
Руис
28
87
Крейлах
87
Крейлах
28
19
Мусовски
27
27
19
Мусовски
24
Холлингшид
14
Паленсия
14
Паленсия
24
Холлингшид
6
Санчес
18
Дуэньяс
18
Дуэньяс
6
Санчес
10
Вела
19
Богуш
19
Богуш
10
Вела
3
Акоста
8
Сифуэнтес
8
Сифуэнтес
3
Акоста
90
Опоку
79
Биук
79
Биук
90
Опоку
Остались в запасе
Реал Солт-Лейк
Лос-Анджелес
13
Гэвин Биверс
ВР
22
Delentz Pierre
ЦЗ
12
Скотт Калдуэлл
ЦП
19
Боде Идальго
ЦП
16
Майкел Чанг
ПП
11
Андерсон Хулио
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
17
Элдин Якупович
ВР
17
Дэнни Крисостомо
ОП
22
Натан Ордас
ЦФ
Главный тренер
Стивен Черундоло
Остались в запасе
13
Гэвин Биверс
ВР
22
Delentz Pierre
ЦЗ
12
Скотт Калдуэлл
ЦП
19
Боде Идальго
ЦП
16
Майкел Чанг
ПП
11
Андерсон Хулио
ЦФ
Остались в запасе
17
Элдин Якупович
ВР
17
Дэнни Крисостомо
ОП
22
Натан Ордас
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
Главный тренер
Стивен Черундоло
Статистика матча Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/8 финала
Реал Солт-Лейк
- : -
28.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Ванкувер Уайткепс
2 : 0
23.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
1 : 1
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 33 тур
Остин
1 : 2
29.10.2026
Реал Солт-Лейк
Лос-Анджелес
США. МЛС, 1/8 финала
Лос-Анджелес
- : -
29.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 1/8 финала
Сент-Луис
3 : 2
24.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
Информация о матче
Стадион:
Рио Тинто
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