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Расписание матчей
МЛС 2026
Лос-Анджелес - Сан-Хосе
Лос-Анджелес - Сан-Хосе: обзор матча 21 мая 2023
Лос-Анджелес
21.05.2023, воскресенье, 05:30
США. МЛС, 20 тур
2 : 1
Завершен
Сан-Хосе
3'
С. Биук
90+5'
К. Вела (П)
53'
М. Трауко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лос-Анджелес - Сан-Хосе
90'
+5
Желтая карточка
Т. Бисон
ГОЛ с пенальти! 2:1!
К. Вела
90'
+5
89'
Желтая карточка
Жудсон
Замена
Н. Ордас
️️️️
С. Биук
85'
83'
Замена
Т. Бисон
️️️️
Х. Монтейру
83'
Замена
У. Буда
️️️️
Ж. Эбобиссе
67'
Замена
Жудсон
️️️️
J. Yueill
64'
Замена
T. Thompson
️️️️
B. Kikanovic
Замена
Д. Буанга
️️️️
М. Богуш
64'
Замена
Т. Тильман
️️️️
Э. Дуэньяс
64'
Замена
К. Вела
️️️️
К. Опоку
63'
53'
ГОЛ! 1:1!
М. Трауко
Желтая карточка
Д. Мальдонадо
29'
ГОЛ! 1:0!
С. Биук
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лос-Анджелес
77
Джон МакКартни
ВР
6
Диего Паласиос
ЛЗ
3
Денил Мальдонадо
ЦЗ
14
Серхи Паленсия
ПЗ
18
Эрик Дуэньяс
ПЗ
79
Стипе Биук
ЛВ
6
Илие Санчес
ОП
24
Райан Холлингшид
ЦП
8
Хосе Сифуэнтес
ЦП
19
Матеуш Богуш
ЦП
90
Квадво Опоку
ЦФ
Главный тренер
Стивен Черундоло
Сан-Хосе
47
Мигель Трауко
ЛЗ
6
Джонатан Менса
ЦЗ
97
Tonhão Rodrigues
ЦЗ
3
Поль Мари
ПЗ
14
Jackson Yueill
ЦП
11
Карлос Груэсо
ЦП
35
Хамиру Монтейру
ЦП
7
Кристиан Эспиноса
ЦП
17
Жереми Эбобиссе
ЦФ
12
James Marcinkowski
ЦФ
28
Benjamin Kikanovic
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Лос-Анджелес
17
Элдин Якупович
ВР
43
Диего Росалес
ЦЗ
35
Ноа Долленмайер
ЦЗ
29
Джулиан Гейнс
ЦЗ
99
Денис Буанга
ЛВ
17
Дэнни Крисостомо
ОП
11
Тимоти Тильман
ЦП
10
Карлос Вела
ЦФ
22
Натан Ордас
ЦФ
Сан-Хосе
42
Даниэл
ВР
5
Daniel Munie
ЦЗ
22
Tommy Thompson
ЦЗ
55
Майкл Бальдисимо
ОП
93
Жудсон
ЦП
16
Джек Скахан
ЦФ
4
Таннер Бисон
ЦФ
20
William Richmond
ЦФ
7
Уссени Буда
ЦФ
4-1-3-1-1
77
МакКартни
6
Паласиос
14
Паленсия
3
Мальдонадо
18
Дуэньяс
6
Санчес
24
Холлингшид
8
Сифуэнтес
19
Богуш
79
Биук
90
Опоку
4-4-3
3
Мари
6
Менса
97
47
Трауко
11
Груэсо
35
Монтейру
7
Эспиноса
14
28
12
17
Эбобиссе
18
Дуэньяс
11
Тильман
11
Тильман
18
Дуэньяс
19
Богуш
99
Буанга
99
Буанга
19
Богуш
90
Опоку
10
Вела
10
Вела
90
Опоку
79
Биук
22
Ордас
22
Ордас
79
Биук
28
22
22
28
14
93
Жудсон
93
Жудсон
14
35
Монтейру
4
Бисон
4
Бисон
35
Монтейру
17
Эбобиссе
7
Буда
7
Буда
17
Эбобиссе
Остались в запасе
Лос-Анджелес
Сан-Хосе
17
Элдин Якупович
ВР
43
Диего Росалес
ЦЗ
35
Ноа Долленмайер
ЦЗ
29
Джулиан Гейнс
ЦЗ
17
Дэнни Крисостомо
ОП
Главный тренер
Стивен Черундоло
42
Даниэл
ВР
5
Daniel Munie
ЦЗ
55
Майкл Бальдисимо
ОП
16
Джек Скахан
ЦФ
20
William Richmond
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Остались в запасе
17
Элдин Якупович
ВР
43
Диего Росалес
ЦЗ
35
Ноа Долленмайер
ЦЗ
29
Джулиан Гейнс
ЦЗ
17
Дэнни Крисостомо
ОП
Остались в запасе
42
Даниэл
ВР
5
Daniel Munie
ЦЗ
55
Майкл Бальдисимо
ОП
16
Джек Скахан
ЦФ
20
William Richmond
ЦФ
Главный тренер
Стивен Черундоло
Главный тренер
Матиас Алмейда
Статистика матча Лос-Анджелес - Сан-Хосе
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Лос-Анджелес
США. МЛС, 1/8 финала
Лос-Анджелес
- : -
29.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 1/8 финала
Сент-Луис
3 : 2
24.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
Сан-Хосе
США. МЛС, 1/8 финала
Динамо Хьюстон
- : -
28.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
2 : 1
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
08.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
Колорадо
США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
Информация о матче
Стадион:
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