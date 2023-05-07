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Расписание матчей
МЛС 2026
Сан-Хосе - Лос-Анджелес
Сан-Хосе - Лос-Анджелес: обзор матча 07 мая 2023
Сан-Хосе
07.05.2023, воскресенье, 02:30
США. МЛС, 15 тур
2 : 1
Завершен
Лос-Анджелес
8'
К. Эспиноса
83'
К. Эспиноса (П)
30'
Д. Буанга
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сан-Хосе - Лос-Анджелес
Замена
Т. Бисон
️️️️
Х. Монтейру
90'
+3
89'
Замена
Р. Холлингшид
️️️️
Д. Паласиос
Замена
Жудсон
️️️️
J. Yueill
86'
85'
Желтая карточка
Д. Мальдонадо
ГОЛ с пенальти! 2:1!
К. Эспиноса
83'
75'
Замена
С. Биук
️️️️
К. Вела
75'
Замена
К. Акоста
️️️️
И. Санчес
Замена
B. Kikanovic
️️️️
C. Cowell
71'
63'
Замена
К. Опоку
️️️️
М. Богуш
30'
ГОЛ! 1:1!
Д. Буанга
29'
Желтая карточка
М. Богуш
ГОЛ! 1:0!
К. Эспиноса
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сан-Хосе
47
Мигель Трауко
ЛЗ
6
Джонатан Менса
ЦЗ
97
Tonhão Rodrigues
ЦЗ
3
Поль Мари
ПЗ
14
Jackson Yueill
ЦП
11
Карлос Груэсо
ЦП
35
Хамиру Монтейру
ЦП
7
Кристиан Эспиноса
ЦП
7
Cade Cowell
ЦП
17
Жереми Эбобиссе
ЦФ
12
James Marcinkowski
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Лос-Анджелес
77
Джон МакКартни
ВР
6
Диего Паласиос
ЛЗ
3
Денил Мальдонадо
ЦЗ
33
Аарон Лонг
ЦЗ
14
Серхи Паленсия
ПЗ
99
Денис Буанга
ЛВ
6
Илие Санчес
ОП
19
Матеуш Богуш
ЦП
8
Хосе Сифуэнтес
ЦП
11
Тимоти Тильман
ЦП
10
Карлос Вела
ЦФ
Главный тренер
Стивен Черундоло
Сан-Хосе
42
Даниэл
ВР
5
Daniel Munie
ЦЗ
22
Tommy Thompson
ЦЗ
55
Майкл Бальдисимо
ОП
93
Жудсон
ЦП
10
Нико Цакирис
ЦП
7
Уссени Буда
ЦФ
4
Таннер Бисон
ЦФ
28
Benjamin Kikanovic
ЦФ
Лос-Анджелес
3
Келлин Акоста
ЦЗ
18
Эрик Дуэньяс
ПЗ
79
Стипе Биук
ЛВ
17
Дэнни Крисостомо
ОП
24
Райан Холлингшид
ЦП
90
Квадво Опоку
ЦФ
21
Кристиан Торрес
ЦФ
4-5-2
47
Трауко
6
Менса
97
3
Мари
11
Груэсо
35
Монтейру
7
Эспиноса
7
14
12
17
Эбобиссе
4-1-3-1-1
77
МакКартни
14
Паленсия
3
Мальдонадо
33
Лонг
6
Паласиос
6
Санчес
19
Богуш
8
Сифуэнтес
11
Тильман
99
Буанга
10
Вела
14
93
Жудсон
93
Жудсон
14
35
Монтейру
4
Бисон
4
Бисон
35
Монтейру
7
28
28
7
6
Санчес
3
Акоста
3
Акоста
6
Санчес
6
Паласиос
24
Холлингшид
24
Холлингшид
6
Паласиос
10
Вела
79
Биук
79
Биук
10
Вела
19
Богуш
90
Опоку
90
Опоку
19
Богуш
Остались в запасе
Сан-Хосе
Лос-Анджелес
42
Даниэл
ВР
5
Daniel Munie
ЦЗ
22
Tommy Thompson
ЦЗ
55
Майкл Бальдисимо
ОП
10
Нико Цакирис
ЦП
7
Уссени Буда
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
18
Эрик Дуэньяс
ПЗ
17
Дэнни Крисостомо
ОП
21
Кристиан Торрес
ЦФ
Главный тренер
Стивен Черундоло
Остались в запасе
42
Даниэл
ВР
5
Daniel Munie
ЦЗ
22
Tommy Thompson
ЦЗ
55
Майкл Бальдисимо
ОП
10
Нико Цакирис
ЦП
7
Уссени Буда
ЦФ
Остались в запасе
18
Эрик Дуэньяс
ПЗ
17
Дэнни Крисостомо
ОП
21
Кристиан Торрес
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Главный тренер
Стивен Черундоло
Статистика матча Сан-Хосе - Лос-Анджелес
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Сан-Хосе
США. МЛС, 1/8 финала
Динамо Хьюстон
- : -
28.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
2 : 1
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
08.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
Колорадо
США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
Лос-Анджелес
США. МЛС, 1/8 финала
Лос-Анджелес
- : -
29.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 1/8 финала
Сент-Луис
3 : 2
24.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
Информация о матче
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