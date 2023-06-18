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Расписание матчей
МЛС 2026
Канзаc Сити - Лос-Анджелес
Канзаc Сити - Лос-Анджелес: обзор матча 18 июня 2023
Канзаc Сити
18.06.2023, воскресенье, 03:30
США. МЛС, 26 тур
1 : 2
Завершен
Лос-Анджелес
17'
А. Пулидо (П)
48'
Д. Мальдонадо
89'
К. Вела
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Канзаc Сити - Лос-Анджелес
89'
ГОЛ! 1:2!
К. Вела
Замена
Д. Расселл
️️️️
Д. Дэвис
76'
65'
Желтая карточка
С. Биук
59'
Желтая карточка
М. Богуш
Замена
Р. Эспиноза
️️️️
Т. Лайбольд
58'
Замена
K. Shelton
️️️️
Г. Кинда
58'
Желтая карточка
Д. Росеро
50'
48'
ГОЛ! 1:1!
Д. Мальдонадо
Пас отдал
М. Богуш
46'
Замена
К. Вела
️️️️
И. Санчес
46'
Замена
Р. Холлингшид
️️️️
Д. Паласиос
46'
Замена
Х. Мурильо
️️️️
Д. Гейнс
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Пулидо
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Канзаc Сити
22
Kendall Mcintosh
ВР
19
Роберт Кастельянос
ЦЗ
3
Дани Росеро
ЦЗ
22
Неманья Радойя
ЦЗ
27
Эрик Томми
ЛП
8
Джейк Дэвис
ЦП
54
R. Walter
ЦП
6
Гади Кинда
АП
14
Тим Лайбольд
ЦФ
9
Алан Пулидо
ЦФ
20
Даниэль Шаллой
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
Лос-Анджелес
77
Джон МакКартни
ВР
6
Диего Паласиос
ЛЗ
3
Денил Мальдонадо
ЦЗ
33
Аарон Лонг
ЦЗ
29
Джулиан Гейнс
ПЗ
18
Эрик Дуэньяс
ПЗ
79
Стипе Биук
ЛВ
17
Дэнни Крисостомо
ОП
6
Илие Санчес
ОП
19
Матеуш Богуш
ЦП
22
Натан Ордас
ЦФ
Главный тренер
Стивен Черундоло
Канзаc Сити
6
Роберт Володер
ЦЗ
21
Фелипе Эрнандес
ЦП
31
Danny Flores
ЦП
15
Роджер Эспиноза
ЦП
77
Джонни Расселл
ЦП
17
Stephen Afrifa
ЦФ
11
Khiry Shelton
ЦФ
1
John Pulskamp
ЦФ
Лос-Анджелес
17
Элдин Якупович
ВР
3
Хесус Мурильо
ЦЗ
21
Кристиан Торрес
ЛВ
24
Райан Холлингшид
ЦП
10
Карлос Вела
ЦФ
3-3-1-3
22
19
Кастельянос
3
Росеро
22
Радойя
27
Томми
54
8
Дэвис
6
Кинда
20
Шаллой
9
Пулидо
14
Лайбольд
3-4-1-1-1
77
МакКартни
29
Гейнс
3
Мальдонадо
33
Лонг
18
Дуэньяс
17
Крисостомо
6
Санчес
6
Паласиос
19
Богуш
79
Биук
22
Ордас
14
Лайбольд
15
Эспиноза
15
Эспиноза
14
Лайбольд
8
Дэвис
77
Расселл
77
Расселл
8
Дэвис
6
Кинда
11
11
6
Кинда
29
Гейнс
3
Мурильо
3
Мурильо
29
Гейнс
6
Паласиос
24
Холлингшид
24
Холлингшид
6
Паласиос
6
Санчес
10
Вела
10
Вела
6
Санчес
Остались в запасе
Канзаc Сити
Лос-Анджелес
6
Роберт Володер
ЦЗ
21
Фелипе Эрнандес
ЦП
31
Danny Flores
ЦП
17
Stephen Afrifa
ЦФ
1
John Pulskamp
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
17
Элдин Якупович
ВР
21
Кристиан Торрес
ЛВ
Главный тренер
Стивен Черундоло
Остались в запасе
6
Роберт Володер
ЦЗ
21
Фелипе Эрнандес
ЦП
31
Danny Flores
ЦП
17
Stephen Afrifa
ЦФ
1
John Pulskamp
ЦФ
Остались в запасе
17
Элдин Якупович
ВР
21
Кристиан Торрес
ЛВ
Главный тренер
Питер Вермес
Главный тренер
Стивен Черундоло
Статистика матча Канзаc Сити - Лос-Анджелес
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Канзаc Сити
США. МЛС, 35 тур
Сан-Диего
0 : 1
08.11.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Канзаc Сити
1 : 2
25.10.2026
Остин
США. МЛС, 31 тур
Канзаc Сити
1 : 3
18.10.2026
Реал Солт-Лейк
Лос-Анджелес
США. МЛС, 1/8 финала
Лос-Анджелес
- : -
29.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 1/8 финала
Сент-Луис
3 : 2
24.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
Информация о матче
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