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Расписание матчей
МЛС 2026
Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес
Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес: обзор матча 16 июля 2023
Миннесота Юнайтед
16.07.2023, воскресенье, 03:30
США. МЛС, 34 тур
1 : 1
Завершен
Лос-Анджелес
24'
Э. Рейносо
21'
К. Вела
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес
77'
Замена
Д. Кьеллини
️️️️
Д. Мальдонадо
Замена
K. Lawrence
️️️️
Z. Valentin
76'
Замена
S. Jeong
️️️️
Т. Пукки
70'
60'
Замена
М. Богуш
️️️️
К. Вела
Желтая карточка
D. Taylor
45'
44'
Желтая карточка
И. Санчес
40'
Желтая карточка
Д. Паласиос
ГОЛ! 1:1!
Э. Рейносо
Пас отдал
К. Арриага
24'
21'
ГОЛ! 0:1!
К. Вела
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Миннесота Юнайтед
97
Дейн Сент-Клер
ВР
15
Майкл Боксолл
ЦЗ
18
Бакайе Дибасси
ЦЗ
3
Zarek Valentin
ЦЗ
16
Кервин Арриага
ОП
31
Хассани Дотсон
ЦП
20
Вил Трапп
ЦП
10
Эмануэль Рейносо
АП
20
Теему Пукки
ЦФ
21
Бонгокуле Хлонгване
ЦФ
27
D.J. Taylor
ЦФ
Главный тренер
Адриан Хит
Лос-Анджелес
77
Джон МакКартни
ВР
6
Диего Паласиос
ЛЗ
3
Денил Мальдонадо
ЦЗ
33
Аарон Лонг
ЦЗ
3
Келлин Акоста
ЦЗ
99
Денис Буанга
ЛВ
79
Стипе Биук
ЛВ
6
Илие Санчес
ОП
8
Хосе Сифуэнтес
ЦП
24
Райан Холлингшид
ЦП
10
Карлос Вела
ЦФ
Главный тренер
Стивен Черундоло
Миннесота Юнайтед
1
Clint Irwin
ВР
92
Kemar Lawrence
ЦЗ
59
Devin Padelford
ЦЗ
30
Joseph Rosales
ЦП
18
Исмаэль Тажури
ЦП
44
Brent Kallman
ЦФ
70
Cameron Dunbar
ЦФ
77
Sangbin Jeong
ЦФ
8
Мендер Гарсия
ЦФ
Лос-Анджелес
17
Элдин Якупович
ВР
4
Mamadou Fall
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
43
Диего Росалес
ПЗ
29
Джулиан Гейнс
ПЗ
18
Эрик Дуэньяс
ПЗ
17
Дэнни Крисостомо
ОП
19
Матеуш Богуш
ЦП
22
Натан Ордас
ЦФ
3-1-2-1-3
97
Сент-Клер
15
Боксолл
18
Дибасси
3
16
Арриага
31
Дотсон
20
Трапп
10
Рейносо
27
21
Хлонгване
20
Пукки
4-1-2-2-1
77
МакКартни
3
Мальдонадо
33
Лонг
3
Акоста
6
Паласиос
6
Санчес
8
Сифуэнтес
24
Холлингшид
99
Буанга
79
Биук
10
Вела
3
92
92
3
20
Пукки
77
77
20
Пукки
3
Мальдонадо
14
Кьеллини
14
Кьеллини
3
Мальдонадо
10
Вела
19
Богуш
19
Богуш
10
Вела
Остались в запасе
Миннесота Юнайтед
Лос-Анджелес
1
Clint Irwin
ВР
59
Devin Padelford
ЦЗ
30
Joseph Rosales
ЦП
18
Исмаэль Тажури
ЦП
44
Brent Kallman
ЦФ
70
Cameron Dunbar
ЦФ
8
Мендер Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Адриан Хит
17
Элдин Якупович
ВР
4
Mamadou Fall
ЦЗ
43
Диего Росалес
ПЗ
29
Джулиан Гейнс
ПЗ
18
Эрик Дуэньяс
ПЗ
17
Дэнни Крисостомо
ОП
22
Натан Ордас
ЦФ
Главный тренер
Стивен Черундоло
Остались в запасе
1
Clint Irwin
ВР
59
Devin Padelford
ЦЗ
30
Joseph Rosales
ЦП
18
Исмаэль Тажури
ЦП
44
Brent Kallman
ЦФ
70
Cameron Dunbar
ЦФ
8
Мендер Гарсия
ЦФ
Остались в запасе
17
Элдин Якупович
ВР
4
Mamadou Fall
ЦЗ
43
Диего Росалес
ПЗ
29
Джулиан Гейнс
ПЗ
18
Эрик Дуэньяс
ПЗ
17
Дэнни Крисостомо
ОП
22
Натан Ордас
ЦФ
Главный тренер
Адриан Хит
Главный тренер
Стивен Черундоло
Статистика матча Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
08.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 31 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 2
17.10.2026
Сент-Луис
Лос-Анджелес
США. МЛС, 1/8 финала
Лос-Анджелес
- : -
29.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 1/8 финала
Сент-Луис
3 : 2
24.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
Информация о матче
Стадион:
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