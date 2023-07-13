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Расписание матчей
МЛС 2026
Лос-Анджелес - Сент-Луис
Лос-Анджелес - Сент-Луис: обзор матча 13 июля 2023
Лос-Анджелес
13.07.2023, четверг, 05:30
США. МЛС, 22 тур
3 : 0
Завершен
Сент-Луис
72'
К. Вела
82'
С. Биук
90+2'
Х. Сифуэнтес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лос-Анджелес - Сент-Луис
ГОЛ! 3:0!
Х. Сифуэнтес
Пас отдал
Н. Ордас
90'
+2
Замена
Н. Ордас
️️️️
К. Вела
86'
ГОЛ! 2:0!
С. Биук
Пас отдал
Д. Буанга
82'
79'
Замена
А. Джексон
️️️️
Т. Острак
77'
Желтая карточка
Д. Нервински
ГОЛ! 1:0!
К. Вела
Пас отдал
Х. Сифуэнтес
72'
69'
Замена
С. Адениран
️️️️
C. Martins
69'
Замена
Э. Левен
️️️️
Н. Джоаккини
69'
Замена
К. Хайберт
️️️️
Д. Белл
Замена
С. Биук
️️️️
М. Богуш
62'
57'
Замена
Д. Страуд
️️️️
R. Alm
51'
Желтая карточка
Д. Белл
Желтая карточка
Д. Мальдонадо
30'
Желтая карточка
Х. Сифуэнтес
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лос-Анджелес
77
Джон МакКартни
ВР
6
Диего Паласиос
ЛЗ
3
Денил Мальдонадо
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
3
Келлин Акоста
ЦЗ
99
Денис Буанга
ЛВ
6
Илие Санчес
ОП
24
Райан Холлингшид
ЦП
19
Матеуш Богуш
ЦП
8
Хосе Сифуэнтес
ЦП
10
Карлос Вела
ЦФ
Главный тренер
Стивен Черундоло
Сент-Луис
1
Роман Бюрки
ВР
14
Джон Нельсон
ЛЗ
3
Lucas Bartlett
ЦЗ
6
Njabulo Blom
ЦЗ
2
Джейк Нервински
ПЗ
19
Индиана Вассилев
ЛВ
12
Celio Martins
ЦП
7
Томаш Острак
АП
8
Джон Белл
ЦФ
16
Николас Джоаккини
ЦФ
10
Rasmus Alm
ЦФ
Главный тренер
Брэдли Карнелл
Лос-Анджелес
17
Элдин Якупович
ВР
4
Mamadou Fall
ЦЗ
43
Диего Росалес
ПЗ
29
Джулиан Гейнс
ПЗ
18
Эрик Дуэньяс
ПЗ
79
Стипе Биук
ЛВ
17
Дэнни Крисостомо
ОП
11
Тимоти Тильман
ЦП
22
Натан Ордас
ЦФ
Сент-Луис
39
Benjamin Lundt
ВР
22
Кайл Хайберт
ЦЗ
15
Joshua Yaro
ЦЗ
8
Джаред Страуд
ЛВ
20
Akil Watts
ЦП
28
Miguel Perez
ЦП
23
Эдуард Левен
ЦП
16
Азиэл Джексон
ЦФ
7
Самуэль Адениран
ЦФ
4-1-3-1-1
77
МакКартни
6
Паласиос
14
Кьеллини
3
Акоста
3
Мальдонадо
6
Санчес
24
Холлингшид
19
Богуш
8
Сифуэнтес
99
Буанга
10
Вела
4-1-2-3
1
Бюрки
2
Нервински
3
6
14
Нельсон
12
7
Острак
19
Вассилев
10
16
Джоаккини
8
Белл
19
Богуш
79
Биук
79
Биук
19
Богуш
10
Вела
22
Ордас
22
Ордас
10
Вела
8
Белл
22
Хайберт
22
Хайберт
8
Белл
16
Джоаккини
23
Левен
23
Левен
16
Джоаккини
10
8
Страуд
8
Страуд
10
7
Острак
16
Джексон
16
Джексон
7
Острак
12
7
Адениран
7
Адениран
12
Остались в запасе
Лос-Анджелес
Сент-Луис
17
Элдин Якупович
ВР
4
Mamadou Fall
ЦЗ
43
Диего Росалес
ПЗ
29
Джулиан Гейнс
ПЗ
18
Эрик Дуэньяс
ПЗ
17
Дэнни Крисостомо
ОП
11
Тимоти Тильман
ЦП
Главный тренер
Стивен Черундоло
39
Benjamin Lundt
ВР
15
Joshua Yaro
ЦЗ
20
Akil Watts
ЦП
28
Miguel Perez
ЦП
Главный тренер
Брэдли Карнелл
Остались в запасе
17
Элдин Якупович
ВР
4
Mamadou Fall
ЦЗ
43
Диего Росалес
ПЗ
29
Джулиан Гейнс
ПЗ
18
Эрик Дуэньяс
ПЗ
17
Дэнни Крисостомо
ОП
11
Тимоти Тильман
ЦП
Остались в запасе
39
Benjamin Lundt
ВР
15
Joshua Yaro
ЦЗ
20
Akil Watts
ЦП
28
Miguel Perez
ЦП
Главный тренер
Стивен Черундоло
Главный тренер
Брэдли Карнелл
Статистика матча Лос-Анджелес - Сент-Луис
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Лос-Анджелес
США. МЛС, 1/8 финала
Лос-Анджелес
- : -
29.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 1/8 финала
Сент-Луис
3 : 2
24.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
Сент-Луис
США. МЛС, 1/8 финала
Лос-Анджелес
- : -
29.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 1/8 финала
Сент-Луис
3 : 2
24.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 35 тур
Динамо Хьюстон
0 : 1
08.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 34 тур
Сент-Луис
0 : 1
31.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 33 тур
Сент-Луис
2 : 3
29.10.2026
Портленд
США. МЛС, 32 тур
Реал Солт-Лейк
3 : 0
25.10.2026
Сент-Луис
Информация о матче
Стадион:
БМО Стэдиум
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