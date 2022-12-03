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Войцех Ковалевски
Новости
Войцех Ковалевски - новости
Завершил карьеру
5 ноября 1977 (49)
#30 | Вратарь
189 см | 86 кг
Польша
Статистика
Новости
Ковалевски оценил результаты «Спартака» в этом сезоне
2022.12.03 13:26
Рыбус – второй поляк в истории «Спартака». Первый провел за клуб 124 матча
2022.06.27 21:33
4
Ковалевски – о новом тренере сборной Польши: «Чаще всего упоминается имя Навалки. Он давно без работы»
2021.12.27 15:48
1
Экс-вратарь «Спартака» Ковалевски – на матче с «Крыльями Советов»: «Я соскучился»
2018.11.25 14:22
3
Фото
Ребров – о Ковалевски: «Один из любимых вратарей-легионеров в истории «Спартака»
2018.11.15 16:37
6
Фото
Ковалевски поздравил «Спартак» с днем рождения
2018.04.18 14:57
8
Ребров стал самым пропускающим вратарем «Спартака»
2017.09.18 10:19
44
Бывший голкипер «Спартака» Ковалевски вошел в тренерский штаб «Легии»
2017.02.14 00:09
1
Ковалевски: «Обещал болельщикам, что приеду на золотой матч «Спартака» в мае»
2016.11.03 08:39
8
Ковалевски: «Зе Луиш напоминает Павлюченко. Только потенциал первого все-таки выше»
2016.10.31 01:17
1
Ковалевски назвал Глушакова и Реброва лидерами «Спартака»
2016.10.30 20:23
5
Фото
Ковалевски о музее «Спартака»: «Здесь меня охватили настоящие ностальгические чувства»
2016.10.30 10:53
5
Ковалевски: «Станислав Черчесов – идеальный вариант для сборной России»
2016.09.09 07:55
2
Ковалевски: «Аленичев – настоящий спартаковец. Может, он вернется и добьется успеха»
2016.09.09 01:00
9
Ковалевски: «Не знаю, почему фанаты «Спартака» винят Федуна»
2016.09.09 00:09
3
Ковалевски: «Федун – очень хороший и щедрый человек»
2016.09.08 09:58
1
Ковалевски: «Спартак» добьется победы»
2016.08.04 18:19
Ковалевски: «Черчесов – тот человек, который нужен сборной России»
2016.07.02 17:28
2
Ковалевски: «Было грустно смотреть за игрой сборной России на Евро-2016»
2016.06.26 08:25
3
Ковалевски: «Мало кто ожидал такого успеха от «Легии» под руководством Черчесова»
2016.04.08 17:26
Ковалевски: «Видич станет тренером»
2016.01.29 17:23
2
Ковалевски: «Не думаю, что у Черчесова в «Легии» могут появиться сложности»
2015.10.01 14:53
1
Ковалевски: «Вообще не удивляюсь, что Аленичев стал тренером «Спартака»
2015.10.01 13:46
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