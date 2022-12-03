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    Ковалевски оценил результаты «Спартака» в этом сезоне

    Бывший вратарь «Спартака» Войцех Ковалевски высказался о результатах московской команды в сезоне-2022/23.

    – За «Спартаком» следишь?

    – Знаю результаты, читаю социальные сети клуба, но не смотрю так внимательно, как это было раньше.

    – Второе место и победа в группе Кубка России в первой части сезона – это отличный результат?

    – Нужно помнить, что впереди еще много матчей. Можно сейчас быть десятым и успешно отыграть весну и стать в итоге призером.

    А можно полностью провалиться во второй части чемпионата и оказаться без медалей.

    На сегодня для «Спартака» второе место – это очень хороший результат, который радует болельщиков.

    • «Спартак» набрал 36 очков в 17 турах РПЛ.
    • Отставание от лидирующего «Зенита» – 6 баллов.

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    Источник: «Матч ТВ»

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