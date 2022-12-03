Ковалевски оценил результаты «Спартака» в этом сезоне

Бывший вратарь «Спартака» Войцех Ковалевски высказался о результатах московской команды в сезоне-2022/23.
– За «Спартаком» следишь?
– Знаю результаты, читаю социальные сети клуба, но не смотрю так внимательно, как это было раньше.
– Второе место и победа в группе Кубка России в первой части сезона – это отличный результат?
– Нужно помнить, что впереди еще много матчей. Можно сейчас быть десятым и успешно отыграть весну и стать в итоге призером.
А можно полностью провалиться во второй части чемпионата и оказаться без медалей.
На сегодня для «Спартака» второе место – это очень хороший результат, который радует болельщиков.
- «Спартак» набрал 36 очков в 17 турах РПЛ.
- Отставание от лидирующего «Зенита» – 6 баллов.
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Источник: «Матч ТВ»