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    Ребров – о Ковалевски: «Один из любимых вратарей-легионеров в истории «Спартака»

    Голкипер «Спартака» Артем Ребров выложил в инстаграме фотографию с бывшим вратарем московского клуба Войцехом Ковалевски.

    «Один из любимых вратарей-легионеров в истории «Спартака».

    Фото сделано летом «усы надежды» тому подтверждение», – написал Ребров.

    Польский голкипер выступал за «Спартак» с середины 2003 по конец 2007 года. Провел в составе красно-белых 114 матчей, пропустив 137 голов. 33 игры сыграл на ноль.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Инстаграм Артема Реброва

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    15.11.2018 16:37
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +16625

      афоня72 15 ноября 2018, 19:58

      В Спартаке играл неплохо.
      Зато когда играл в Сибири,(когда Сибирь единственный раз в своей истории играла в вышке 2010), то только из-за его бабочек почти всегда играли в хоккей.

      0
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 15 ноября 2018, 18:59

      классный чел)

      1
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 15 ноября 2018, 17:58

      Как человек честный и преданный Спартаку ,никогда от него плохого слова о команде не услышишь. Но как вратарь слабоват и частенько пропускал легкие мячи.

      4
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      Рейтинг: +9164

      vm777 > zigbert 15 ноября 2018, 18:37

      Мог отбить сложный удар, а потом бабочку пустить. Веселый вратарь был, под стать команде тех лет.

      2
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      Рейтинг: +101251

      zigbert > vm777 15 ноября 2018, 18:58

      И команда играла слабо и вратарь не спасал.

      1
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      Рейтинг: +23534

      Мары 15 ноября 2018, 17:24

      Войцех вообще прикольным чуваком был.Правда под конец своей футбольной карьеры сдал, но зато человек отличный.

      5
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