В Спартаке играл неплохо.
Зато когда играл в Сибири,(когда Сибирь единственный раз в своей истории играла в вышке 2010), то только из-за его бабочек почти всегда играли в хоккей.
Голкипер «Спартака» Артем Ребров выложил в инстаграме фотографию с бывшим вратарем московского клуба Войцехом Ковалевски.
«Один из любимых вратарей-легионеров в истории «Спартака».
Фото сделано летом «усы надежды» тому подтверждение», – написал Ребров.
Польский голкипер выступал за «Спартак» с середины 2003 по конец 2007 года. Провел в составе красно-белых 114 матчей, пропустив 137 голов. 33 игры сыграл на ноль.