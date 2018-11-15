Ребров – о Ковалевски: «Один из любимых вратарей-легионеров в истории «Спартака»

Голкипер «Спартака» Артем Ребров выложил в инстаграме фотографию с бывшим вратарем московского клуба Войцехом Ковалевски.

«Один из любимых вратарей-легионеров в истории «Спартака».

Фото сделано летом «усы надежды» тому подтверждение», – написал Ребров.

Польский голкипер выступал за «Спартак» с середины 2003 по конец 2007 года. Провел в составе красно-белых 114 матчей, пропустив 137 голов. 33 игры сыграл на ноль.