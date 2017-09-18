Ребров стал самым пропускающим вратарем «Спартака»

В матче 10-го тура российской Премьер-лиги «Спартак» на выезде сыграл вничью с «Тосно» – 2:2. Два пропущенных гола вывели голкипера столичного клуба Артема Реброва на первое место среди самых пропускающих вратарей красно-белых в чемпионатах России – в его воротах побывало 123 мяча.

Первая тройка этого списка выглядит следующим образом:

Артем Ребров – 123 гола (106 матчей)

Александр Филимонов – 122 (147)

Войцех Ковалевски – 111 (94)