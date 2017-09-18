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    Ребров стал самым пропускающим вратарем «Спартака»

    В матче 10-го тура российской Премьер-лиги «Спартак» на выезде сыграл вничью с «Тосно» – 2:2. Два пропущенных гола вывели голкипера столичного клуба Артема Реброва на первое место среди самых пропускающих вратарей красно-белых в чемпионатах России – в его воротах побывало 123 мяча.

    Первая тройка этого списка выглядит следующим образом:

    Артем Ребров – 123 гола (106 матчей)

    Александр Филимонов – 122 (147)

    Войцех Ковалевски – 111 (94)

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.09.2017 10:19
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    Комментарии40
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      Рейтинг: +659

      Сергей Александрович 18 сентября 2017, 21:25

      Да не вратарь он вообще. Поставьте в ворота любого пацана толкового, дайте ему половину оклада Реброва и он будет тащить !!!

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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 18 сентября 2017, 19:18

      да гоните его в шею , мало того что по настоящему не тащит(берет что и должен брать вратарь его уровня) , так и еще каждый его вынос сопернику либо в аут , в игре с тосно его уже заставили розыгрывать с защитниками чтоб они выбивали

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      Рейтинг: +1212

      fanchik 18 сентября 2017, 18:28

      Реброву пора выйти из юношеского возраста и просить "поцелуйчиками" помощи от штанг.Штангам уже противно, одна перекладина только завидует, но он упорно ее не целует" обижает"

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      Рейтинг: +17756

      paracetamol 18 сентября 2017, 15:47

      Мдя-я-я, шампиньон, однако!

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      Рейтинг: +328

      ИванЯ 18 сентября 2017, 15:45

      В декабре так прилипнуть к штанге можно)))

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      Рейтинг: +3412

      APchelov 18 сентября 2017, 14:46

      Целовать надо ленточку, а не штанги

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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 18 сентября 2017, 14:11

      Потому, что он извращенец, целует железо.

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      Рейтинг: +593

      СашкаГуров 18 сентября 2017, 14:01

      ребров красава

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      Рейтинг: +148

      Розарио Агро 18 сентября 2017, 13:53

      Это ему ворота мстят, чтоб целоваться не лез ))

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      Рейтинг: +422

      TRELL 18 сентября 2017, 13:45

      Самое интересное,хаят и смотрят на результаты вратаря! А то,что защита никакая(проходной двор),никому дела нет! Я понимаю,что вратарь пол команды,но все же... По мастерству он,конечно,средний,но такого результата не заслужил. Играет команда,с нее и спрос!!!

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