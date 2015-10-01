Ковалевски: «Вообще не удивляюсь, что Аленичев стал тренером «Спартака»

Бывший голкипер московского «Спартака» Войцех Ковалевски рассказал о времени, когда играл с нынешним главным тренером красно-белых Дмитрием Аленичевым в одной команде.

«Я помню, что Дима Аленичев вернулся в «Спартак» в качестве очень опытного игрока, у которого за плечами были большие международные успехи. Уже тогда, глядя на него, чувствовалось, что он является не просто лидером команды, но и человеком, который может за нее отвечать. Все рассчитывали на его опыт, и он этим опытом часто с командой делился. Мы все относились к нему с большим уважением, поэтому я вообще не удивляюсь, что Дима стал тренером, а сейчас еще и возглавил «Спартак». Я в очередной раз хочу его с этим поздравить и весь его тренерский штаб в лице Егора Титова и Дмитрия Ананко, которых я тоже достаточно хорошо знаю.

Я очень рад за своих коллег, которые сейчас могут делиться своим опытом со следующим поколением футболистов «Спартака». Внутри них есть тот «Спартак», который так любят красно-белые болельщики. Они являются носителями того самого спартаковского духа, который я почувствовал, будучи в команде, хотя и был иностранцем. Все равно этот спартаковский дух всегда был мне очень близок. Я до сих пор по всему этому скучаю и буду очень рад прилететь в Москву и побывать на новом стадионе «Спартака», на котором я еще никогда не был. Мне хочется увидеть хорошую игру команды с ромбиком», – поделился Ковалевски.