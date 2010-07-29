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    Войцех Ковалевски - статистика

    #30 | Вратарь
    Имя Войцех
    Фамилия Ковалевски
    Команда Арка
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 5 ноября 1977 (45 лет)
    Рост 189
    Вес 86
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сибирь 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.08.2010 Был в запасе Аполлон (Лимассол) 2:1 Сибирь (Новосибирск)
    29.07.2010 1' -90' Сибирь (Новосибирск) 1:0 Аполлон (Лимассол)
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