Войцех Ковалевски - статистика
#30 | Вратарь
|Имя
|Войцех
|Фамилия
|Ковалевски
|Команда
|Арка
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|5 ноября 1977 (45 лет)
|Рост
|189
|Вес
|86
|Имя
|Войцех
|Фамилия
|Ковалевски
|Команда
|Арка
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|5 ноября 1977 (45 лет)
|Рост
|189
|Вес
|86
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сибирь
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.08.2010
|Был в запасе
|Аполлон (Лимассол)
|2:1
|Сибирь (Новосибирск)
|29.07.2010
|1' -90'
|Сибирь (Новосибирск)
|1:0
|Аполлон (Лимассол)