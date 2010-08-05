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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Аполлон - Cибирь
Аполлон - Cибирь: обзор матча 05 августа 2010
Аполлон
05.08.2010, четверг, 21:00
Лига Европы
2 : 1
Первый матч – 0 : 1
Завершен
Cибирь
12'
Семеду
71'
А. Нуньес
63'
И. Шевченко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аполлон - Cибирь
Замена
Е. Филипенко
️️️️
И. Шевченко
Желтая карточка
А. Солосин
Замена
М. Бангура
️️️️
Рауль
Желтая карточка
Д. Кинтерос
Замена
Ф. Огбуке
️️️️
А. Нуньес
Замена
А. Лопеш
️️️️
Семеду
Желтая карточка
И. Шевченко
ГОЛ! 2:1!
А. Нуньес
Пас отдал
Семеду
Желтая карточка
Семеду
ГОЛ! 1:1!
И. Шевченко
Желтая карточка
Н. Валентич
Замена
А. Макаренко
️️️️
А. Шуленин
Замена
А. Дегтярев
️️️️
Т. Чижек
Желтая карточка
А. Климавичус
Желтая карточка
А. Шуленин
Красная карточка
К. Косовски
14'
ГОЛ! 1:0!
Семеду
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аполлон
17
Алеш Хваловски
ВР
77
Рауль
ЛЗ
15
Самуэль Нева
ЦЗ
38
Мартин Коларж
ЦЗ
13
Насиф Моррис
ПЗ
11
Камил Косовски
ЛП
60
Даниэль Кинтерос
(К)
ЦП
4
Вахид Осени
ЦП
8
Семеду
АП
7
Антонио Нуньес
ПП
21
Альдо Адорно
ЦФ
Главный тренер
Слободан Крчмаревич
Cибирь
1
Алексей Солосин
ВР
4
Максим Астафьев
ЛЗ
17
Денис Бухряков
ЦЗ
4
Томаш Выходил
ЦЗ
28
Арунас Климавичус
ПЗ
22
Томаш Чижек
ЛП
9
Иван Нагибин
ЦП
9
Александр Шуленин
ЦП
3
Никола Валентич
ПП
99
Игорь Шевченко
ЦФ
13
Алексей Медведев
(К)
ЦФ
Аполлон
33
Софронис Августи
ВР
5
Ион Эрисе
ЦЗ
2
Антонио Лопеш
ЦЗ
6
Федерико Марторель
ЦЗ
99
Феликс Огбуке
ЦП
10
Мустафа Бангура
АП
9
Мильян Мрдакович
ЦФ
Cибирь
30
Войцех Ковалевски
ВР
2
Алексей Аравин
ЛЗ
3
Дмитрий Молош
ЛЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
8
Александр Макаренко
ЦП
11
Александр Дегтярев
ЦФ
7
Роман Беляев
ЦФ
4-4-1-1
17
Хваловски
77
Рауль
15
Нева
38
Коларж
13
Моррис
11
Косовски
60
Кинтерос
4
Осени
7
Нуньес
8
Семеду
21
Адорно
4-4-2
1
Солосин
28
Климавичус
17
Бухряков
4
Выходил
4
Астафьев
3
Валентич
9
Нагибин
9
Шуленин
22
Чижек
13
Медведев
99
Шевченко
7
Нуньес
99
Огбуке
99
Огбуке
7
Нуньес
8
Семеду
2
Антонио Лопеш
2
Антонио Лопеш
8
Семеду
77
Рауль
10
Бангура
10
Бангура
77
Рауль
99
Шевченко
24
Филипенко
24
Филипенко
99
Шевченко
9
Шуленин
8
Макаренко
8
Макаренко
9
Шуленин
22
Чижек
11
Дегтярев
11
Дегтярев
22
Чижек
Остались в запасе
Аполлон
Cибирь
5
Ион Эрисе
ЦЗ
33
Софронис Августи
ВР
6
Федерико Марторель
ЦЗ
9
Мильян Мрдакович
ЦФ
Главный тренер
Слободан Крчмаревич
30
Войцех Ковалевски
ВР
2
Алексей Аравин
ЛЗ
3
Дмитрий Молош
ЛЗ
7
Роман Беляев
ЦФ
Остались в запасе
5
Ион Эрисе
ЦЗ
33
Софронис Августи
ВР
6
Федерико Марторель
ЦЗ
9
Мильян Мрдакович
ЦФ
Остались в запасе
30
Войцех Ковалевски
ВР
2
Алексей Аравин
ЛЗ
3
Дмитрий Молош
ЛЗ
7
Роман Беляев
ЦФ
Главный тренер
Слободан Крчмаревич
Статистика матча Аполлон - Cибирь
2
1
5
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Аполлон
- : -
22.11.2026
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Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
Олимпиакос Никосия
1 : 0
07.11.2026
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Аполлон
2 : 2
31.10.2026
Пафос
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
Кармиотисса
0 : 5
25.10.2026
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Аполлон
4 : 2
17.10.2026
Неа Саламис Фамагуста
Кипр. Первый Дивизион, 5 тур
Красава ЕНИ
0 : 0
10.10.2026
Аполлон
Cибирь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Cибирь
0 : 0
25.05.2019
Краснодар-2
Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
1 : 0
19.05.2019
Авангард
Россия. ФНЛ, 36 тур
Армавир
0 : 1
11.05.2019
Cибирь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Cибирь
0 : 1
04.05.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нижний Новгород
1 : 0
28.04.2019
Cибирь
Информация о матче
Главный судья:
Жолт Сабо
(Будапешт)
Помощники судьи:
Роберт Кишполь
Жорт Варга (оба - Венгрия)
Стадион:
Тсирион Атлитико Кентро
Где смотреть матч:
"Россия 2" 20:55 (прямая)
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