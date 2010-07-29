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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Cибирь - Аполлон
Cибирь - Аполлон: обзор матча 29 июля 2010
Cибирь
29.07.2010, четверг, 16:00
Лига Европы
1 : 0
Ответный матч – 1 : 2
Завершен
Аполлон
74'
А. Медведев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Cибирь - Аполлон
Замена
Ф. Огбуке
️️️️
А. Нуньес
ГОЛ! 1:0!
А. Медведев
Пас отдал
И. Шевченко
Замена
А. Адорно
️️️️
К. Косовски
Замена
А. Аравин
️️️️
Т. Чижек
Замена
Семеду
️️️️
М. Мрдакович
Замена
Р. Беляев
️️️️
А. Макаренко
Замена
И. Шевченко
️️️️
А. Антипенко
Травма
А. Антипенко
13'
Желтая карточка
К. Косовски
12'
Желтая карточка
Н. Моррис
Желтая карточка
Д. Молош
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Cибирь
30
Войцех Ковалевски
ВР
3
Дмитрий Молош
ЛЗ
4
Томаш Выходил
ЦЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
3
Никола Валентич
ПЗ
22
Томаш Чижек
ЛП
9
Иван Нагибин
ЦП
8
Александр Макаренко
ЦП
4
Максим Астафьев
ПП
19
Александр Антипенко
ЦФ
13
Алексей Медведев
(К)
ЦФ
Аполлон
17
Алеш Хваловски
ВР
38
Мартин Коларж
ЛЗ
13
Насиф Моррис
ЦЗ
6
Федерико Марторель
ЦЗ
77
Рауль
ПЗ
11
Камил Косовски
ЛП
4
Вахид Осени
ЦП
60
Даниэль Кинтерос
(К)
ЦП
10
Мустафа Бангура
АП
7
Антонио Нуньес
ПП
9
Мильян Мрдакович
ЦФ
Главный тренер
Слободан Крчмаревич
Cибирь
1
Алексей Солосин
ВР
2
Алексей Аравин
ЛЗ
28
Арунас Климавичус
ЦЗ
9
Александр Шуленин
ЦП
11
Александр Дегтярев
ЦФ
7
Роман Беляев
ЦФ
99
Игорь Шевченко
ЦФ
Аполлон
33
Софронис Августи
ВР
2
Антонио Лопеш
ЦЗ
5
Ион Эрисе
ЦЗ
15
Самуэль Нева
ЦЗ
99
Феликс Огбуке
ЦП
8
Семеду
АП
21
Альдо Адорно
ЦФ
4-4-2
30
Ковалевски
3
Молош
4
Выходил
24
Филипенко
3
Валентич
22
Чижек
9
Нагибин
8
Макаренко
4
Астафьев
13
Медведев
19
Антипенко
4-4-1-1
17
Хваловски
77
Рауль
13
Моррис
6
Марторель
38
Коларж
7
Нуньес
4
Осени
60
Кинтерос
11
Косовски
10
Бангура
9
Мрдакович
22
Чижек
2
Аравин
2
Аравин
22
Чижек
8
Макаренко
7
Беляев
7
Беляев
8
Макаренко
19
Антипенко
99
Шевченко
99
Шевченко
19
Антипенко
7
Нуньес
99
Огбуке
99
Огбуке
7
Нуньес
9
Мрдакович
8
Семеду
8
Семеду
9
Мрдакович
11
Косовски
21
Адорно
21
Адорно
11
Косовски
Остались в запасе
Cибирь
Аполлон
1
Алексей Солосин
ВР
28
Арунас Климавичус
ЦЗ
9
Александр Шуленин
ЦП
11
Александр Дегтярев
ЦФ
33
Софронис Августи
ВР
2
Антонио Лопеш
ЦЗ
5
Ион Эрисе
ЦЗ
15
Самуэль Нева
ЦЗ
Главный тренер
Слободан Крчмаревич
Остались в запасе
1
Алексей Солосин
ВР
28
Арунас Климавичус
ЦЗ
9
Александр Шуленин
ЦП
11
Александр Дегтярев
ЦФ
Остались в запасе
33
Софронис Августи
ВР
2
Антонио Лопеш
ЦЗ
5
Ион Эрисе
ЦЗ
15
Самуэль Нева
ЦЗ
Главный тренер
Слободан Крчмаревич
Статистика матча Cибирь - Аполлон
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Cибирь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Cибирь
0 : 0
25.05.2019
Краснодар-2
Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
1 : 0
19.05.2019
Авангард
Россия. ФНЛ, 36 тур
Армавир
0 : 1
11.05.2019
Cибирь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Cибирь
0 : 1
04.05.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нижний Новгород
1 : 0
28.04.2019
Cибирь
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Аполлон
- : -
22.11.2026
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Пафос
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
Кармиотисса
0 : 5
25.10.2026
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Аполлон
4 : 2
17.10.2026
Неа Саламис Фамагуста
Кипр. Первый Дивизион, 5 тур
Красава ЕНИ
0 : 0
10.10.2026
Аполлон
Информация о матче
Помощники судьи:
Патрик Филипек
Кристоф Менцл (оба - Чехия)
Стадион:
Спартак
Где смотреть матч:
"Россия 2" 15:55 (прямая)
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