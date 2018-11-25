Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Экс-вратарь «Спартака» Ковалевски – на матче с «Крыльями Советов»: «Я соскучился»

    Экс-вратарь «Спартака» Войцех Ковалевски пришел на матч красно-белых против «Крыльев Советов» в 15-м туре чемпионата России.

    «Жду огненной игры и горячей поддержки. Я вам зиму привез. В прошлый раз приезжал на матч с ЦСКА, и «Спартак» выиграл.

    Почему решил приехать? Я соскучился по «Спартаку», – сказал 41-летний поляк.

    Ковалевски выступал за московский клуб с 2003 по 2007 и выиграл в составе команды Кубок России-2005/06, а также дважды стал серебряным призером чемпионата.

    «Бомбардир» ведет текстовую-онлайн трансляцию матча на «Открытие Арене».

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.11.2018 14:22
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1495

      Супермачо 25 ноября 2018, 19:07

      Истинный красно-белый!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24596

      DOCTOR PENALTY 25 ноября 2018, 16:26

      Респект Войцеху! Он был Фигурой в Спартаке.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1164

      Karpathian 25 ноября 2018, 15:02

      dzięki, Wojciech

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 