Экс-вратарь «Спартака» Ковалевски – на матче с «Крыльями Советов»: «Я соскучился»

Экс-вратарь «Спартака» Войцех Ковалевски пришел на матч красно-белых против «Крыльев Советов» в 15-м туре чемпионата России.

«Жду огненной игры и горячей поддержки. Я вам зиму привез. В прошлый раз приезжал на матч с ЦСКА, и «Спартак» выиграл.

Почему решил приехать? Я соскучился по «Спартаку», – сказал 41-летний поляк.

Ковалевски выступал за московский клуб с 2003 по 2007 и выиграл в составе команды Кубок России-2005/06, а также дважды стал серебряным призером чемпионата.

«Бомбардир» ведет текстовую-онлайн трансляцию матча на «Открытие Арене».