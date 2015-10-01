Ковалевски: «Не думаю, что у Черчесова в «Легии» могут появиться сложности»

Бывший голкипер московского «Спартака» Войцех Ковалевски поделился своим мнением о возможном назначении Станислава Черчесова, являющегося свободным тренером, на пост наставника варшавской «Легии».

«Я не думаю, чтобы Черчесов столкнулся в той же «Легии» с какой-то ситуацией, с которой он не был знаком до сих пор. У него есть огромный опыт игры в международных матчах как у футболиста, в том числе и в других странах. Он отлично выступал за австрийские команды, где позже стал работать тренером. К тому же не стоит забывать о его работе в очень сильном чемпионате России с командами, перед которыми стояли серьезные задачи. Это тоже добавляет ему определенного опыта. Поэтому я не считаю, что здесь у Черчесова могут появиться какие-то сложности и он столкнется в Польше с чем-то сверхъестественным. Если руководство «Легии» сделает свой выбор в пользу Черчесова, то, возможно, получится удачно. В любом случае надо ждать и смотреть. По крайней мере мне было бы это очень интересно», – сказал Ковалевски.