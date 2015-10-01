Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • Ковалевски: «Не думаю, что у Черчесова в «Легии» могут появиться сложности»

    Ковалевски: «Не думаю, что у Черчесова в «Легии» могут появиться сложности»

    Бывший голкипер московского «Спартака» Войцех Ковалевски поделился своим мнением о возможном назначении Станислава Черчесова, являющегося свободным тренером, на пост наставника варшавской «Легии».

    «Я не думаю, чтобы Черчесов столкнулся в той же «Легии» с какой-то ситуацией, с которой он не был знаком до сих пор. У него есть огромный опыт игры в международных матчах как у футболиста, в том числе и в других странах. Он отлично выступал за австрийские команды, где позже стал работать тренером. К тому же не стоит забывать о его работе в очень сильном чемпионате России с командами, перед которыми стояли серьезные задачи. Это тоже добавляет ему определенного опыта. Поэтому я не считаю, что здесь у Черчесова могут появиться какие-то сложности и он столкнется в Польше с чем-то сверхъестественным. Если руководство «Легии» сделает свой выбор в пользу Черчесова, то, возможно, получится удачно. В любом случае надо ждать и смотреть. По крайней мере мне было бы это очень интересно», – сказал Ковалевски.

    Источник: Eurofootball

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.10.2015 14:53
    Рекомендуем
    Комментарии (2)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    sir_Alex
    1443704530
    Для него вообще нет преград
    Ответить
    ologreds
    1694997069
    numo444054
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+