Элдин Якупович - статистика
#17 | Вратарь
|Имя
|Элдин
|Фамилия
|Якупович
|Команда
|Лос-Анджелес
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|2 октября 1984 (38 лет)
|Рост
|190
|Вес
|82
Стоимость:
€ 200
тыс
|Имя
|Элдин
|Фамилия
|Якупович
|Команда
|Лос-Анджелес
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|2 октября 1984 (38 лет)
|Рост
|190
|Вес
|82
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|Был в запасе
|Лос-Анджелес
|3:2
|Портленд
|США. МЛС, 2 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лестер
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.05.2018
|1' -90'
|Тоттенхэм (Лондон)
|5:4
|Лестер (Лестер)
|09.05.2018
|1' -90'
|Лестер (Лестер)
|3:1
|Арсенал (Лондон)
|05.05.2018
|Был в запасе
|Лестер (Лестер)
|0:2
|Вест Хэм (Лондон)
|28.04.2018
|Был в запасе
|Кристал Пэлас (Лондон)
|5:0
|Лестер (Лестер)
|19.04.2018
|Был в запасе
|Лестер (Лестер)
|0:0
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|07.04.2018
|Был в запасе
|Лестер (Лестер)
|1:2
|Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
|31.03.2018
|Был в запасе
|Брайтон (Брайтон & Хов)
|0:2
|Лестер (Лестер)
|10.03.2018
|Был в запасе
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|1:4
|Лестер (Лестер)
|24.02.2018
|Был в запасе
|Лестер (Лестер)
|1:1
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|10.02.2018
|Был в запасе
|Манчестер Сити (Манчестер)
|5:1
|Лестер (Лестер)