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Элдин Якупович
Статистика
Элдин Якупович - статистика
Завершил карьеру
2 октября 1984 (42)
#17 | Вратарь
190 см | 82 кг
Швейцария | Босния и Герцеговина
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Статистика по турнирам
США. МЛС 2023
Англия. Кубок 2017/2018
Англия. Премьер-лига 2017/2018
Англия. Кубок 2016/2017
Англия. Премьер-лига 2016/2017
Англия. Кубок 2015/2016
Англия. Чемпионшип 2015/2016
Англия. Премьер-Лига 2014/2015
Англия. Премьер-Лига 2013/2014
Чемпионат России. Молодежное первенство 2009
Россия. Премьер-лига 2007
Россия. Премьер-лига 2006
Команда
И
Г
П
Ж
К
Лос-Анджелес
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 34 тур
Миннесота Юнайтед
1 : 1
16.07.2023
Лос-Анджелес
Был в запасе
США. МЛС, 22 тур
Лос-Анджелес
3 : 0
13.07.2023
Сент-Луис
Был в запасе
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
1 : 1
09.07.2023
Сан-Хосе
Был в запасе
США. МЛС, 30 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 1
05.07.2023
Лос-Анджелес
Был в запасе
США. МЛС, 29 тур
Даллас
2 : 0
02.07.2023
Лос-Анджелес
Был в запасе
США. МЛС, 28 тур
Лос-Анджелес
2 : 3
25.06.2023
Ванкувер Уайткепс
Был в запасе
США. МЛС, 27 тур
Лос-Анджелес
1 : 0
22.06.2023
Сиэтл
Был в запасе
США. МЛС, 26 тур
Канзаc Сити
1 : 2
18.06.2023
Лос-Анджелес
Был в запасе
США. МЛС, 14 тур
Лос-Анджелес
0 : 1
15.06.2023
Динамо Хьюстон
Был в запасе
США. МЛС, 25 тур
Динамо Хьюстон
4 : 0
11.06.2023
Лос-Анджелес
Был в запасе
США. МЛС, 24 тур
Лос-Анджелес
0 : 0
08.06.2023
Атланта Юнайтед
Был в запасе
США. МЛС, 20 тур
Лос-Анджелес
2 : 1
21.05.2023
Сан-Хосе
Был в запасе
США. МЛС, 18 тур
Лос-Анджелес
1 : 1
18.05.2023
Канзаc Сити
1' - 90'
США. МЛС, 17 тур
Реал Солт-Лейк
0 : 3
14.05.2023
Лос-Анджелес
Был в запасе
США. МЛС, 9 тур
Лос-Анджелес
3 : 0
09.04.2023
Остин
1' - 90'
США. МЛС, 9 тур
Колорадо
0 : 0
02.04.2023
Лос-Анджелес
Был в запасе
США. МЛС, 7 тур
Лос-Анджелес
2 : 1
26.03.2023
Даллас
Был в запасе
США. МЛС, 5 тур
Сиэтл
0 : 0
18.03.2023
Лос-Анджелес
Был в запасе
США. МЛС, 5 тур
Лос-Анджелес
4 : 0
13.03.2023
Нью-Инглэнд Революшн
Был в запасе
США. МЛС, 2 тур
Лос-Анджелес
3 : 2
05.03.2023
Портленд
Был в запасе
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