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    Элдин Якупович - статистика

    #17 | Вратарь
    Имя Элдин
    Фамилия Якупович
    Команда Лос-Анджелес
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 2 октября 1984 (38 лет)
    Рост 190
    Вес 82
    Стоимость:
    € 200
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 Был в запасе Лос-Анджелес 3:2 Портленд США. МЛС, 2 тур
    Статистика по турнирам
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