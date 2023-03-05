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Расписание матчей
МЛС 2026
Лос-Анджелес - Портленд
Лос-Анджелес - Портленд: обзор матча 05 марта 2023
Лос-Анджелес
05.03.2023, воскресенье, 00:30
США. МЛС, 2 тур
3 : 2
Завершен
Портленд
24'
Д. Кьеллини
34'
К. Вела (П)
52'
К. Опоку
62'
Эвандер
84'
К. Паредес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лос-Анджелес - Портленд
90'
+1
Замена
Д. Гутьеррес
️️️️
Х. Москера
90'
Желтая карточка
Н. Фогаса
Желтая карточка
Т. Тильман
85'
84'
ГОЛ! 3:2!
К. Паредес
Пас отдал
Н. Фогаса
Замена
А. Лонг
️️️️
Д. Кьеллини
80'
72'
Желтая карточка
Х. Москера
72'
Замена
Н. Фогаса
️️️️
Я. Незгода
Замена
С. Биук
️️️️
К. Вела
66'
Замена
Т. Тильман
️️️️
И. Санчес
66'
62'
ГОЛ! 3:1!
Эвандер
Пас отдал
Х. Москера
60'
Замена
К. Браво
️️️️
Д. Расмуссен
60'
Замена
К. Паредес
️️️️
М. Лориа
60'
Замена
Л. Мабиала
️️️️
С. Морено
ГОЛ! 3:0!
К. Опоку
Пас отдал
К. Вела
52'
Желтая карточка
Р. Холлингшид
45'
+8
Желтая карточка
И. Санчес
45'
+1
41'
Желтая карточка
З. МакГроу
ГОЛ с пенальти! 2:0!
К. Вела
34'
ГОЛ! 1:0!
Д. Кьеллини
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лос-Анджелес
77
Джон МакКартни
ВР
6
Диего Паласиос
ЛЗ
3
Хесус Мурильо
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
3
Келлин Акоста
ЦЗ
99
Денис Буанга
ЛВ
6
Илие Санчес
ОП
24
Райан Холлингшид
ЦП
8
Хосе Сифуэнтес
ЦП
90
Квадво Опоку
ЦФ
10
Карлос Вела
ЦФ
Главный тренер
Стивен Черундоло
Портленд
22
Давид Бингхэм
ВР
14
Джастин Расмуссен
ЛЗ
29
Хуан Москера
ЦЗ
13
Дарио Жупарич
ЦЗ
18
Зак МакГроу
ЦЗ
19
Эрик Уильямсон
ЦП
21
Диего Чара
ЦП
10
Эвандер
ЦП
10
Сантьяго Морено
ПВ
44
Марвин Лориа
ЦФ
11
Ярослав Незгода
ЦФ
Главный тренер
Джованни Саварезе
Лос-Анджелес
17
Элдин Якупович
ВР
33
Аарон Лонг
ЦЗ
11
Тимоти Тильман
ЦП
22
Натан Ордас
ЦФ
14
Серхи Паленсия
ЦФ
3
Денил Мальдонадо
ЦФ
18
Эрик Дуэньяс
ЦФ
79
Стипе Биук
ЦФ
21
Кристиан Торрес
ЦФ
Портленд
31
Альяж Ивачич
ВР
26
Клаудио Браво
ЛЗ
15
Эрик Миллер
ЦЗ
33
Ларрис Мабиала
ЦЗ
28
Пабло Бонилья
ПЗ
8
Кристиан Паредес
ЦП
16
Диего Гутьеррес
ЦФ
26
Хантер Султ
ЦФ
9
Натан Фогаса
ЦФ
4-1-2-1-2
77
МакКартни
6
Паласиос
14
Кьеллини
3
Акоста
3
Мурильо
6
Санчес
24
Холлингшид
8
Сифуэнтес
99
Буанга
10
Вела
90
Опоку
4-3-1-2
22
Бингхэм
29
Москера
13
Жупарич
18
МакГроу
14
Расмуссен
19
Уильямсон
21
Чара
10
Эвандер
10
Морено
11
Незгода
44
Лориа
14
Кьеллини
33
Лонг
33
Лонг
14
Кьеллини
6
Санчес
11
Тильман
11
Тильман
6
Санчес
10
Вела
79
Биук
79
Биук
10
Вела
14
Расмуссен
26
Браво
26
Браво
14
Расмуссен
10
Морено
33
Мабиала
33
Мабиала
10
Морено
44
Лориа
8
Паредес
8
Паредес
44
Лориа
29
Москера
16
Гутьеррес
16
Гутьеррес
29
Москера
11
Незгода
9
Фогаса
9
Фогаса
11
Незгода
Остались в запасе
Лос-Анджелес
Портленд
17
Элдин Якупович
ВР
22
Натан Ордас
ЦФ
14
Серхи Паленсия
ЦФ
3
Денил Мальдонадо
ЦФ
18
Эрик Дуэньяс
ЦФ
21
Кристиан Торрес
ЦФ
Главный тренер
Стивен Черундоло
31
Альяж Ивачич
ВР
15
Эрик Миллер
ЦЗ
28
Пабло Бонилья
ПЗ
26
Хантер Султ
ЦФ
Главный тренер
Джованни Саварезе
Остались в запасе
17
Элдин Якупович
ВР
22
Натан Ордас
ЦФ
14
Серхи Паленсия
ЦФ
3
Денил Мальдонадо
ЦФ
18
Эрик Дуэньяс
ЦФ
21
Кристиан Торрес
ЦФ
Остались в запасе
31
Альяж Ивачич
ВР
15
Эрик Миллер
ЦЗ
28
Пабло Бонилья
ПЗ
26
Хантер Султ
ЦФ
Главный тренер
Стивен Черундоло
Главный тренер
Джованни Саварезе
Статистика матча Лос-Анджелес - Портленд
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Лос-Анджелес
США. МЛС, 1/8 финала
Лос-Анджелес
- : -
29.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 1/8 финала
Сент-Луис
3 : 2
24.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
Портленд
США. МЛС, 1/8 финала
Портленд
- : -
29.11.2026
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
3 : 0
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Остин
0 : 2
08.11.2026
Портленд
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сент-Луис
2 : 3
29.10.2026
Портленд
США. МЛС, 32 тур
Портленд
3 : 2
25.10.2026
Шарлотт
Информация о матче
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