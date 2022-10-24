Лазар Романич - статистика
#50 | Нападающий
|Имя
|Лазар
|Фамилия
|Романич
|Команда
|ПАС Ламия
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|25 марта 1998 (24 года)
|Рост
|181
|Имя
|Лазар
|Фамилия
|Романич
|Команда
|ПАС Ламия
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|25 марта 1998 (24 года)
|Рост
|181
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|19.02.2023
|1' - 63'
|ПАС Ламия
|0:3
|Олимпиакос
|Греция. Суперлига, 23 тур
|13.02.2023
|1' - 64'
|ПАС Ламия
|1:4
|ОФИ
|Греция. Суперлига, 22 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ПАС Ламия
|11
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.02.2023
|1' -63'
|ПАС Ламия (Ламия)
|0:3
|Олимпиакос (Пирей)
|13.02.2023
|1' -64'
|ПАС Ламия (Ламия)
|1:4
|ОФИ (Ираклион)
|05.02.2023
|1' -82'
|Панатинаикос (Афины)
|2:0
|ПАС Ламия (Ламия)
|30.01.2023
|1' -90'
|ПАС Ламия (Ламия)
|0:2
|Ионикос (Никея)
|22.01.2023
|1' -84'
|Левадиакос (Левадия)
|0:0
|ПАС Ламия (Ламия)
|14.01.2023
|1' -90'
|ПАС Ламия (Ламия)
|1:1
|Атромитос (Перистери)
|07.01.2023
|1' -65'
|ПАС Ламия (Ламия)
|0:3
|ПАОК (Салоники)
|04.01.2023
|46' -90'
|Астерас (Триполис)
|3:0
|ПАС Ламия (Ламия)
|73'
|30.10.2022
|69' -90'
|Олимпиакос (Пирей)
|2:0
|ПАС Ламия (Ламия)
|24.10.2022
|84' -90'
|ОФИ (Ираклион)
|0:0
|ПАС Ламия (Ламия)
|16.10.2022
|78' -90'
|ПАС Ламия (Ламия)
|0:2
|Панатинаикос (Афины)
|08.10.2022
|Был в запасе
|Ионикос (Никея)
|1:1
|ПАС Ламия (Ламия)