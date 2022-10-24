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    Лазар Романич - статистика

    #50 | Нападающий
    Имя Лазар
    Фамилия Романич
    Команда ПАС Ламия
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 25 марта 1998 (24 года)
    Рост 181
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    19.02.2023 1' - 63' ПАС Ламия 0:3 Олимпиакос Греция. Суперлига, 23 тур
    13.02.2023 1' - 64' ПАС Ламия 1:4 ОФИ Греция. Суперлига, 22 тур
    Статистика по турнирам
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