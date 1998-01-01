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Лазар Романич
Новости
€ 1,50 млн
Лазар Романич - новости
Войводина
25 марта 1998 (27), Крагуевац
#91 | Нападающий
183 см
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Пять клубов РПЛ хотят подписать сербского форварда
7 января
«Ахмат» интересовался форвардом из топ-3 бомбардиров чемпионата Сербии
6 января
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Раскрыто местонахождение зенитовца Вендела, который вновь прогулял сборы
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Мостовой сделал признание: «Мне с детства противно мясо»
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Пономарев прокомментировал запрет на мясо в ЦСКА
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Семин назвал клуб, который обязан выиграть РПЛ-2025/26
14:31
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В «Спартаке» высказались против совмещения постов Карпина в «Динамо» и сборной России
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Черчесов высказался о возможном ужесточении лимита на легионеров
13:38
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Корнеев назвал двух россиян, способных заиграть в «Барселоне»
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Директор «Спартака»: «На некоторых позициях у нас игроки сильнее, чем у «Зенита»
13:17
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