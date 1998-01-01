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€ 1,50 млн

Лазар Романич - новости

Войводина
25 марта 1998 (27), Крагуевац
#91 | Нападающий
183 см
Сербия
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Пять клубов РПЛ хотят подписать сербского форварда
7 января
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