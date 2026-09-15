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Япония. Джей-лига
Команды
Касима Антлерс
Kento Misao
Статистика
Kento Misao - статистика
Касима Антлерс
#6 | Защитник
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Лига чемпионов АФК Элит, 1 тур
Касима Антлерс
7 : 1
15.09.2026
Ньюкасл Джетс
1' - 46'
Статистика по турнирам
Лига чемпионов АФК Элит 2026/2027
Япония. Джей-лига 2026
Япония. Джей-лига 2025
Япония. Джей-лига 2024
Бельгия. Про-Лига 2023/2024
Португалия. Примейра 2022/2023
Команда
И
Г
П
Ж
К
Оуд-Хеверли
19
1
1
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Оуд-Хеверли
1 : 2
25.05.2024
Вестерло
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Сент-Труйден
1 : 1
17.05.2024
Оуд-Хеверли
1' - 67'
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Гент
0 : 1
12.05.2024
Оуд-Хеверли
58' - 90'
90'
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Оуд-Хеверли
3 : 1
05.05.2024
Стандард
82' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Мехелен
3 : 0
27.04.2024
Оуд-Хеверли
81' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
Вестерло
1 : 1
23.04.2024
Оуд-Хеверли
81' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
Оуд-Хеверли
1 : 0
20.04.2024
Сент-Труйден
90' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
Оуд-Хеверли
2 : 1
14.04.2024
Гент
70' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 2 тур
Стандард
0 : 0
06.04.2024
Оуд-Хеверли
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 1 тур
Оуд-Хеверли
2 : 3
30.03.2024
Мехелен
1' - 57'
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
Оуд-Хеверли
1 : 0
17.03.2024
Мехелен
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 29 тур
Брюгге
3 : 1
10.03.2024
Оуд-Хеверли
71' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 28 тур
Оуд-Хеверли
0 : 2
02.03.2024
Юнион СЖ
64' - 90'
79'
Бельгия. Про-Лига, 27 тур
РВДМ Брюссель
1 : 1
24.02.2024
Оуд-Хеверли
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 26 тур
Оуд-Хеверли
0 : 0
17.02.2024
Шарлеруа
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 25 тур
Стандард
1 : 0
10.02.2024
Оуд-Хеверли
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 24 тур
Вестерло
0 : 3
03.02.2024
Оуд-Хеверли
31' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 23 тур
Оуд-Хеверли
2 : 1
31.01.2024
Генк
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 15 тур
Оуд-Хеверли
0 : 1
26.11.2023
Брюгге
1' - 89'
45'
Бельгия. Про-Лига, 14 тур
Генк
3 : 1
12.11.2023
Оуд-Хеверли
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Оуд-Хеверли
0 : 2
04.11.2023
Вестерло
1' - 71'
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
5 : 1
28.10.2023
Оуд-Хеверли
1' - 90'
6'
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Оуд-Хеверли
4 : 0
22.10.2023
Сент-Труйден
1' - 90'
60'
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
3 : 2
07.10.2023
Оуд-Хеверли
1' - 90'
78'
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Оуд-Хеверли
1 : 2
30.09.2023
Стандард
81' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Мехелен
1 : 2
23.09.2023
Оуд-Хеверли
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Оуд-Хеверли
1 : 1
17.09.2023
Гент
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Оуд-Хеверли
3 : 0
01.09.2023
Кортрейк
80' - 90'
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