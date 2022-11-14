Орест Костик - статистика
#99 | Вратарь
|Имя
|Орест
|Отчество
|Михайлович
|Фамилия
|Костик
|Команда
|Металлист
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|16 апреля 1999 (23 года)
|Рост
|189
|Имя
|Орест
|Отчество
|Михайлович
|Фамилия
|Костик
|Команда
|Металлист
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|16 апреля 1999 (23 года)
|Рост
|189
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Металлист
|4
|-1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|Был в запасе
|Металлист (Харьков)
|1:2
|Рух (Львов)
|30.11.2022
|1' -90'
|Динамо (Киев)
|3:0
|Металлист (Харьков)
|25.11.2022
|1' -90'
|Черноморец (Одесса)
|0:0
|Металлист (Харьков)
|20.11.2022
|1' -90'
|Минай (Минай)
|1:0
|Металлист (Харьков)
|14.11.2022
|1' -90'
|Металлист (Харьков)
|0:1
|Кривбасс (Кривой Рог)