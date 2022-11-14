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    Орест Костик - статистика

    #99 | Вратарь
    Имя Орест
    Отчество Михайлович
    Фамилия Костик
    Команда Металлист
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 16 апреля 1999 (23 года)
    Рост 189
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 Был в запасе Металлист 1:2 Рух Украина. Премьер-лига, 16 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Металлист 4 -1 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.03.2023 Был в запасе Металлист (Харьков) 1:2 Рух (Львов)
    30.11.2022 1' -90' Динамо (Киев) 3:0 Металлист (Харьков)
    25.11.2022 1' -90' Черноморец (Одесса) 0:0 Металлист (Харьков)
    20.11.2022 1' -90' Минай (Минай) 1:0 Металлист (Харьков)
    14.11.2022 1' -90' Металлист (Харьков) 0:1 Кривбасс (Кривой Рог)
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