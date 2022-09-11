Артем Мильченко - статистика
#33 | Полузащитник
|Имя
|Артем
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Мильченко
|Команда
|Львов
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|22 июля 2000 (22 года)
|Рост
|175
|Имя
|Артем
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Мильченко
|Команда
|Львов
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|22 июля 2000 (22 года)
|Рост
|175
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Львов
|9
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.03.2023
|70' -90'
|Львов (Львов)
|1:0
|Минай (Минай)
|27.11.2022
|1' -90'
|Львов (Львов)
|0:1
|Колос (Ковалевка)
|21.11.2022
|1' -90'
|Ингулец (Петрово)
|1:0
|Львов (Львов)
|14.11.2022
|1' -90'
|Черноморец (Одесса)
|2:0
|Львов (Львов)
|10.11.2022
|1' -90'
|Львов (Львов)
|2:1
|Рух (Львов)
|22.10.2022
|1' -90'
|Александрия (Александрия)
|2:0
|Львов (Львов)
|18.10.2022
|1' -90'
|Львов (Львов)
|1:3
|Верес (Ривне)
|25.09.2022
|1' -90'
|Минай (Минай)
|0:1
|Львов (Львов)
|11.09.2022
|1' -90'
|Динамо (Киев)
|1:0
|Львов (Львов)