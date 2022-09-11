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    Артем Мильченко - статистика

    #33 | Полузащитник
    Имя Артем
    Отчество Сергеевич
    Фамилия Мильченко
    Команда Львов
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 22 июля 2000 (22 года)
    Рост 175
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    06.03.2023 70' - 90' Львов 1:0 Минай Украина. Премьер-лига, 16 тур
    Статистика по турнирам
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